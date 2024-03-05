Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü; ambulansın araç kamerasına dehşetin görüntüleri böyle yansıdı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen ambulanslardan birinin araç kamerasına, dehşetin görüntüleri yansıdı.
Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)
• 05 Mart 2024 - 10:34 • Son Güncelleme:
Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)
• 05 Mart 2024 - 10:34 • Son Güncelleme: