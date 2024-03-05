Katliam gibi arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü; ambulansın araç kamerasına dehşetin görüntüleri böyle yansıdı

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.