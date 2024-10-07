Katil Semih Çelik'in annesi konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi
İstanbul'da Semih Çelik tarafından 2 genç kızın vahşice öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, cinayete kurban giden İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in polise verdiği ifadesine ulaşıldı. Baba Uzuner, “Kızım iki kez evden kaçtı, birinde Semih Çelik'in evinde bulduk, ikinci kaçışında Fatih'te Edirnekapı'da bir otobüs durağında otururken polisler buldu getirdi” dediği öğrenildi. Öte yandan katil Semih Çelik'in annesi, "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" dedi.
İHA
• 07 Ekim 2024 - 22:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Ekim 2024 - 22:07 • Son Güncelleme: