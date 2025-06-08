Kastamonu'nun Saklı Cenneti: Tarihi ahşap evler doğa ile buluşuyor!

Bölgenin ahşap kültürünü de yansıtan evler, dron ile görüntülendi.Taşköprü'nün Kirazcık Köyü Muhtarı Celal Kabaoğlu, "Köyümüzde eski tarihi bir cami bulunuyor. Bu cami Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aittir. Bu caminin ne zaman yapıldığı belli değil, atalarımızdan bizlere miras kalmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne giderek görüşme yaptık ve caminin onarılmasını talep etmiştik. Geçen yıl caminin kiremitleri çürümüştü, göçmeler oldu, kendimiz caminin çatısını restore ettirdik. Bu caminin onarılarak tekrar eski haline getirilmesini talep ediyoruz" dedi.