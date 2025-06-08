Kastamonu'nun Saklı Cenneti: Tarihi ahşap evler doğa ile buluşuyor!

Kastamonu evleri genellikle vadi kenarlarına konumlandırılarak, dar sokaklarda sıralanmış ve bahçelerle bütünleşmiş bir yapıya sahip. Türk aile yapısına uygun olarak tasarlanan bu evler, çok odalı bir düzenlemeyle inşa ediliyor ve aynı aileden üç farklı kuşağın aynı ev içinde bir arada yaşamasına imkan tanıyor.