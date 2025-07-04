Kastamonu’nun köyünde keşfedildi! Tek yudumu her derde deva, binlerce kişi şifa için akın ediyor

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Faydasını da görebiliyor. Bu su kaşıntıları olan alanları yakıyor. Bir de içme suyu olarak da kullanıyoruz. Devamlı kaynıyor, burada 3 tane gözü var. Birisini içme suyu olarak kullanıyoruz. Burayı da yıkanma yeri olarak kullanılıyoruz. Burayı faaliyete geçirip de üstlenen olmadı" diye konuştu.