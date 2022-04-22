Karton kahve bardaklarındaki gizli tehlike! Hepsi içeceğe geçiyor, bir bir tespit edildi...

Zangmeister, "Son on yılda bilim insanları, çevreye baktığımız her yerde plastik buldular. İnsanlar buzul göllerinin dibindeki Antarktika'daki karı incelediler ve yaklaşık 100 nanometreden daha büyük mikroplastikler buldular, bu da onların muhtemelen bir hücreye girecek ve fiziksel sorunlara neden olacak kadar küçük olmadıkları anlamına geliyor.