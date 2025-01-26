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Gündem Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturmada son durum! Bakan Yerlikaya: Vicdansızlar yakalandı
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Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturmada son durum! Bakan Yerlikaya: Vicdansızlar yakalandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği facia tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Otel yangınına ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarıyla çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı" mesajını paylaştı.

• 26 Ocak 2025 - 16:29 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2025 - 16:29 • Son Güncelleme:
1Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturmada son durum Bakan Yerlikaya: Vicdansızlar yakalandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

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BAKAN YERLİKAYA: VİCDANSIZLAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarıyla çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı" mesajını paylaştı. İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı... Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır.

3OTELİN AŞÇISI YAŞANANLARI ANLATTI

OTELİN AŞÇISI YAŞANANLARI ANLATTI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınından kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi.Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Serbest, AA muhabirine yangın gecesi yaşadıklarını anlattı.Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini kaydeden Serbest, yangın gecesini unutamadığını dile getirdi.

4Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturmada son durum Bakan Yerlikaya: Vicdansızlar yakalandı

Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içerde cebelleştik gibi bir şey." diye konuştu.Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti."YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISI TAHTAYDI"Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk." dedi.Otelde yeteri kadar yangın önleminin olmadığını savunan Serbest, şöyle devam etti:"Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi."Serbest, bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemediğini dile getirerek, "Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık." ifadelerini kullandı.

5OTELİN MİMARI SERBEST BIRAKILDI

OTELİN MİMARI SERBEST BIRAKILDI

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

6KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SORUŞTURMASINDA 5 ZANLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

"KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET" SORUŞTURMASINDA 5 ZANLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

7Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturmada son durum Bakan Yerlikaya: Vicdansızlar yakalandı

Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

83 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'daki yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturma ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 3 kritik isim var. Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve Bolu Belediyesi’nde personeli denetlemekle görevli müdür İrfan Acar adliyeye sevk edildiler.

9TUTUKLANANLARIN SAYISI 15E YÜKSELDİ

TUTUKLANANLARIN SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği facia tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Otel yangınına ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

10Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturmada son durum Bakan Yerlikaya: Vicdansızlar yakalandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturmada son durum Bakan Yerlikaya: Vicdansızlar yakalandı

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.