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Kartalkaya yangın faciası! Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Kartalkaya'daki yangın fanciasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ akademisyenlerinden oluşan heyet, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.

• 24 Ocak 2025 - 20:00 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2025 - 20:00 • Son Güncelleme:
1Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 78'e yükseldiği bildirildi. Soruşturmada gözaltı sayısı da 14'e yükseldi.

2HALİT ERGÜL TUTUKLANDI

HALİT ERGÜL TUTUKLANDI

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı.

3Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.

4Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı.

5Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

6Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallinde inceleme yaptı.

7Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

8Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele geldi.

9Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya giriş yapan heyet, yaklaşık yarım saatlik incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

10Kartalkaya yangın faciası Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmada, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde, yangın ve binaların yangından korunmasında uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıklamıştı.