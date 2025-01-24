Kartalkaya yangın faciası! Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmada, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde, yangın ve binaların yangından korunmasında uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıklamıştı.