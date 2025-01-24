Kartalkaya yangın faciası! Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Kartalkaya'daki yangın fanciasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ akademisyenlerinden oluşan heyet, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.
• 24 Ocak 2025 - 20:00 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2025 - 20:00 • Son Güncelleme: