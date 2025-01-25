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GündemKartalkaya soruşturması genişliyor! CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha
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Kartalkaya soruşturması genişliyor! CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha

Kartalkaya’da yaşanan otel yangını dosyası, işletme sahibi Halit Ergül’ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Oteli'ne sıçradı. Dosyaya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İhmallerin bulunduğu oteli CNN Türk ekipleri görüntülemiş, Bakan Ersoy da yayının ihbar kabul edildiğini söylemişti.

Haber Merkezi - gazetevatan.com
• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme:
Haber Merkezi - gazetevatan.com
• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme:
1Kartalkaya soruşturması genişliyor CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras’ın olduğu 9 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

2Kartalkaya soruşturması genişliyor CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül'ün Gazelle Resort ve Spa Otel'inden de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

3İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

Grand Otel'in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel'in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

4Kartalkaya soruşturması genişliyor CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan 4 personel adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.

5CNN TÜRK GÖRÜNTÜLEDİ

CNN TÜRK GÖRÜNTÜLEDİ

78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın acısı sürerken, CNN Türk ekipleri Grand Kartal Otel'in sahiplerinin diğer otellerini görüntüledi.

6YANGIN SÖNDÜRME APARATI YOK

"YANGIN SÖNDÜRME APARATI YOK"

Otelle ilgili konuşan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Bu otel Kartalkaya'da değil, Bolu'da merkezde. Facianın yaşandığı otelle arası yaklaşık 1 saat. Aynı otelin sahibinin diğer oteli. Yaklaşık 12-13 yıllık bir otel. Halil girip görüntüledi. Bir takım önlemler alınmış, ancak en önemli husus, yangın söndürme aparatı hiç yok otelde. Daha doğrusu, sadece restoranda olduğunu söylüyor otel çalışanı." dedi.

7KOMPLE AHŞAP BİR OTEL

"KOMPLE AHŞAP BİR OTEL"

Kameraman Halil Kahraman ise gördüklerini şöyle aktardı:

Biz o oda da gizli çekim yapmadık. Müşteri gibi, bir oda tutacağız gibi konuştuk. Resepsiyondaki görevliden, "Ben buradaki yangın tedbirlerini, güvenlik tedbirlerini görmek ve müsadenizle görüntü altına almak istiyorum. Bir sorun var mı?" diye sordum. Hayır dediler. Güvenlik sensörleri var ama bir yangın anında otomatik su fışkırtacak su atma sistemi yok. Odalarda, lobide, koridorlarda hiçbir yerde yok. Bunu sordum, "Sadece restoranımızda var" dediler. Sanırım komple ahşap bir otel.

8BAKAN ERSOY: CNN TÜRK YAYININI İHBAR KABUL ETTİK

BAKAN ERSOY: CNN TÜRK YAYININI İHBAR KABUL ETTİK

CNN Türk yayınında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, yanan otelin sahibinin başka bir yerdeki otelindeki eksiklere ilişkin CNN Türk yayınını ihbar kabul ettiklerini belirterek, süreci başlattıklarını kaydetmişti.

9Kartalkaya soruşturması genişliyor CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha

Ersoy, "Yayınızı ihbar kabul edip, buranın iş yeri açma ruhsatının yenilenmesini talep ettik. Yenilenme sırasında zaten denetimden geçecek. Orası belediye mücavir alanındaysa belediye, yoksa İl Özel İdare gidecek, 'İş yeri açma ruhsatınızı yeniliyorum, belgelerinizi yeniden düzenleyin, güncelleyin.' diyecek. Zaten işletme ruhsatı güncellemek için itfaiye gitmek zorunda. Güncelleme için zaten kendisi itfaiyeye başvuru yapmak zorunda." ifadelerini kullanmıştı.