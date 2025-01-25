Kartalkaya soruşturması genişliyor! CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha

"KOMPLE AHŞAP BİR OTEL"

Kameraman Halil Kahraman ise gördüklerini şöyle aktardı:



Biz o oda da gizli çekim yapmadık. Müşteri gibi, bir oda tutacağız gibi konuştuk. Resepsiyondaki görevliden, "Ben buradaki yangın tedbirlerini, güvenlik tedbirlerini görmek ve müsadenizle görüntü altına almak istiyorum. Bir sorun var mı?" diye sordum. Hayır dediler. Güvenlik sensörleri var ama bir yangın anında otomatik su fışkırtacak su atma sistemi yok. Odalarda, lobide, koridorlarda hiçbir yerde yok. Bunu sordum, "Sadece restoranımızda var" dediler. Sanırım komple ahşap bir otel.