Kartalkaya soruşturması genişliyor! CNN Türk yayını sonrası 11 gözaltı daha
Kartalkaya’da yaşanan otel yangını dosyası, işletme sahibi Halit Ergül’ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Oteli'ne sıçradı. Dosyaya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İhmallerin bulunduğu oteli CNN Türk ekipleri görüntülemiş, Bakan Ersoy da yayının ihbar kabul edildiğini söylemişti.
Haber Merkezi - gazetevatan.com
• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme:
Haber Merkezi - gazetevatan.com
• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme: