Kars'ta mesai başladı: Yılın 9 ayı için yüzyıllardır aynı geleneği sürdürüyorlar

Yaklaşık 9 ayı kış olan Kars'ta, köylüler zorlu kış şartlarına hazırlanmaya şimdiden başladı. Kars'ın yüksek rakımlı köylerinde yaşayan vatandaşlar için odun ve kömür maliyetleri oldukça yüksek. Bu nedenle, bölge halkı yüzyıllardır süregelen gelenekle hayvan gübresinden elde edilen tezekle ısınıyor.