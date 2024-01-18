Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri! İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler!

Karne notlarını görünce ne kadar çalışkan ve azimli bir öğrenci olduğunu bir kez daha fark ettim. Tebrik ederim, bu başarılarının devamını dilerim.



Harika bir karne, harika bir öğrencinin hakkı! Başarılarının sürmesi dileğiyle, tebrik ederim!



Karne notlarınla olduğu kadar karakterinle de gurur duyuyorum. Başarılarının devamını dilerim.



Azimle çalışmanın meyvesini aldığını görmek beni çok mutlu etti. Tebrik ederim, başarılarının devamını bekliyorum.