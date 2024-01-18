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GündemKarne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri! İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler!
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Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri! İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler!

Karne tebrik mesajları 2024 araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, karne alarak sömestr tatiline girecek. Karnesini alan öğrenciler için tebrik mesajı yayınlamak veya göndermek isteyenler ise resimli karne tebrik mesajları için arama motorlarına yöneldi. Biz de İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna ve toruna karne mesajları derledik. İşte karne günü mesajları ile başarı, övgü ve karne tebrik sözleri…

• 18 Ocak 2024 - 11:03 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 11:03 • Son Güncelleme:
1Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

Karne mesajları güzel sözler karnesini alan öğrenciler için sorgulanmaya başlandı Milyonlarca öğrenci ilk dönemi geride bırakıyor. . Karnelerini alan öğrencileri tebrik etmek isteyen ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler ise kısa karne tebrik mesajları için araştırmalarını hızlandırdı. İlk karne mesajları ile yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları ve güzel sözler göndermek isteyenler için başarı övgü temalı karne tebrik mesajlarını bir araya getirdik.

2Karne tebrik mesajları

Karne tebrik mesajları

Tebrikler! Karne notlarını görünce gurur duydum. Başarılarının devamını dilerim. İyi çalışmalar!

Karne başarılarının sadece bir göstergesi. Senin azmin ve çalışkanlığın gerçekten takdire değer. Tebrik ederim!

Harika bir karne! Başarılarının sürmesi dileğiyle, gelecekte de başarılarının devamını bekliyorum.

3Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

Öğrencilik hayatında gösterdiğin başarılar beni gururlandırdı. Tebrik ederim, bu başarılarının devamını dilerim.

Karne notların, azminin ve emeğinin bir yansıması. Tebrik ederim, harika iş çıkardın!

Başarılarını görmek gerçekten motive edici. Bu başarılarından dolayı sana gururla tebriklerimi sunuyorum.

4Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

Karne notlarını görünce ne kadar çalışkan ve azimli bir öğrenci olduğunu bir kez daha fark ettim. Tebrik ederim, bu başarılarının devamını dilerim.

Harika bir karne, harika bir öğrencinin hakkı! Başarılarının sürmesi dileğiyle, tebrik ederim!

Karne notlarınla olduğu kadar karakterinle de gurur duyuyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Azimle çalışmanın meyvesini aldığını görmek beni çok mutlu etti. Tebrik ederim, başarılarının devamını bekliyorum.

5İlk karne mesajları

İlk karne mesajları

İlk karne notlarınla gurur duymalısın! Bu başarı, başlangıcın sadece. Gelecekte daha nice başarılar seni bekliyor. Tebrik ederim!

İlk karne notlarınla büyük bir adım attın! Başarıların devam etmesi dileğiyle, tebrik ederim.

İlk karne notlarınla seni tebrik etmekten mutluluk duyuyorum! Bu başarılarını sürdürmen dileğiyle, iyi çalışmalar!

6Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

İlk karne notlarına baktığımda gördüm ki, başarı seninle başlıyor. Tebrik ederim, bu güzel başlangıcın devamını dilerim.

İlk karne notlarına ulaştığında hissettiğin gurur, senin hak ettiğin bir şey. İleriki yıllarda da aynı azimle devam etmen dileğiyle, tebrik ederim!

İlk karne notlarına gösterdiğin özveri ve başarı için seni tebrik ediyorum. Yolun açık olsun, başarılarının devamını dilerim!

7Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

İlk karne notlarından anladığım kadarıyla, öğrencilik hayatında çok parlak bir gelecek seni bekliyor. Tebrik ederim, bu güzel başarıların devamını getir!

lk karne notlarının ardında emeğin ve başarının izlerini görmek gerçekten harika. Tebrik ederim, bu başarılarını daha da artırman dileğiyle.

8Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

İlk karne notlarınla başarı merdivenlerine ilk adımını atmış oldun. Bu süreçte gösterdiğin çaba ve başarı için seni tebrik ediyorum.

İlk karne notlarınla kazandığın başarı seni daha nice güzel yerlere taşıyacak. Tebrik ederim, bu başarıların devamını bekliyorum!

9Yeğene, kızına, oğluna kısa karne görüşleri

Yeğene, kızına, oğluna kısa karne görüşleri

🌟 Yıldızım parlıyor! İlk karne notları geldi ve gurur dolu bir an yaşıyoruz. Başarıların hiç bitmesin, yolun açık olsun!

🎉 Harika bir karne, harika bir başlangıç! İlk kez karne alan sevgili torunumu gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

10Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

🚀 İlk karne heyecanı! Torunumun başarısını sosyal medyada kutlamadan olmazdı. Tebrik ederim, daha nice başarılar seninle olsun! 📖🎓

🏆 İlk karne notları geldi ve kızım bu senin için sadece bir başlangıç. Yolun hep açık olsun!

11Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

🎊 Karne notlarında parlayan yıldız sensin canım kızım! Bu başarı senin azminin bir göstergesi. Tebrik ederim, devamını bekliyoruz! 🌠📚

🚀 İlk karne, ilk zafer! Canım orunum başarılarınla gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diler, seni tebrik ederiz! 👏📖

12Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

🎓 İlk karneyle gelen başarı! Canım oğlum seninle gurur duyuyoruz. Daha nice başarılar seninle olsun!

🌈 Harika bir karne, sevgili oğlum seni tebrik ederim. Başarılarının devamını diliyorum!

13Karne mesajları ile toruna başarı övgü ve karne tebrik sözleri İlk karne alana, yeğene, kızına, oğluna kısa karne tebrik mesajları güzel sözler

🌟 Büyük gurur! Yeğenim ilk karne notlarıyla göz kamaştırıyor. Emeğinin karşılığını alıyorsun. Devamını dilerim! 🌈👨