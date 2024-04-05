Karla karışık yağmur ve sağanak yağış! Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl olacak?
Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı. Ramazan sona eriyor 9 günlük bayram tatili başlıyor. Büyükşehirlerden tatil bölgelerine ve Anadolu'ya seyahatlerde yoğunluk oluştu. Peki tatil süresince hava durumu nasıl olacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak değerlendirmelerde bulundu. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. Kar, yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.
• 05 Nisan 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2024 - 19:18 • Son Güncelleme: