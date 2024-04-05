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Gündem Karla karışık yağmur ve sağanak yağış! Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl olacak?
Haberler Gündem Haberleri Karla karışık yağmur ve sağanak yağış! Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl olacak?

Karla karışık yağmur ve sağanak yağış! Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl olacak?

Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı. Ramazan sona eriyor 9 günlük bayram tatili başlıyor. Büyükşehirlerden tatil bölgelerine ve Anadolu'ya seyahatlerde yoğunluk oluştu. Peki tatil süresince hava durumu nasıl olacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak değerlendirmelerde bulundu. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. Kar, yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.

• 05 Nisan 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
1 Karla karışık yağmur ve sağanak yağış Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

2 Karla karışık yağmur ve sağanak yağış Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 Karla karışık yağmur ve sağanak yağış Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

RÜZGAR: Yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

4 Karla karışık yağmur ve sağanak yağış Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 Karla karışık yağmur ve sağanak yağış Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 Karla karışık yağmur ve sağanak yağış Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

9 günlük bayram tatilini memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. Milyonlarca kişi ya kendi aracıyla ya da uçak veya otobüsle seyahat ediyor. Tatilde şehirlerimizdeki hava durumu da merak ediliyor.

7 Karla karışık yağmur ve sağanak yağış Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, deniz tatili yapmak isteyenler için "Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar." dedi. Şen, hava durumunu şu şekilde değerlendirdi:

8 DENİZE GİRMEK İSTEYEN UMDUĞUNU BULAMAYACAK

DENİZE GİRMEK İSTEYEN UMDUĞUNU BULAMAYACAK

9 Günlük Bayram Tatilinde Sıcaklık Mevsim ortalamasında olacak. Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar. Bu nedenle kültür gezileri yada şehir dışı akraba ziyaretleri daha cazip. Bu süre içerisinde bölgesel yağışlarda var.

9 TÜM YURTTA HAVA SERİN OLACAK

TÜM YURTTA HAVA SERİN OLACAK

Tüm yurtta sıcaklıklar mevsim ortalamasında yani bahar havası, yaz havası değil. Bunu unutmayın. Genelde kuzeyli akışların etkisinde olacağımızdan hava serin akşamları üşütecek. Buna Ege ve Akdeniz de dahil. Çeşmede, Marmaris'te, Bodrum, Antalya'da 20-24 C.

10 TATİLİN SON İKİ GÜNÜNE DİKKAT

TATİLİN SON İKİ GÜNÜNE DİKKAT

Pazar günü Marmara İç Ege yağmurlu, Arife günü İç Anadolu Akdeniz Güneydoğu doğu Anadolu yağmurlu, 1-2-3 günü Akdeniz Güney Ege İç Anadolu yağmurlu, tatilin son 2 günü Marmara Ege kuvvetli olmak üzere nerdeyse tüm bölgeler yağmurlu. Dönüş yoluna dikkat.

11 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

12 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

13 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C Parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

14 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

15 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

16 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

17 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C Parçalı bulutlu

18 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu