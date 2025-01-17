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GündemKarla karışık yağmur ve sağanak geliyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri Karla karışık yağmur ve sağanak geliyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Karla karışık yağmur ve sağanak geliyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Son dakika haberine göre kar yağışları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 17 Ocak 2025 - 20:29 • Son Güncelleme:
• 17 Ocak 2025 - 20:29 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 3°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE -2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS -4°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 8°CParçalı bulutlu

DÜZCE 0°C, 11°CParçalı bulutlu

SİNOP 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -3°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -4°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 6°CParçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 1°CParçalı bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°CAz bulutlu

SİİRT 1°C, 10°CAz bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°CAz bulutlu