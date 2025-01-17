Karla karışık yağmur ve sağanak geliyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Son dakika haberine göre kar yağışları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
• 17 Ocak 2025 - 20:29 • Son Güncelleme:
• 17 Ocak 2025 - 20:29 • Son Güncelleme: