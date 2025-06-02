Karanlık Kanyon'da yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

İşletme sahibi Güven Güldal, "Doğu Anadolu’nun ilk zipline bu gördüğünüz zipline. Yaklaşık 7 senedir hizmet veriyoruz. Aynı zamanda tekne turları yapılıyor. Karanlık Kanyon dünyanın en yüksek kanyonlarından birisidir. 1152 metre yüksekliği vardır. Taş yolunun da tam girişindeyiz. Taş yolu 132 senelik bir yapım öyküsü var. Bu yolu geçmek için dünyanın her tarafından misafirlerimiz geliyor. Kemaliye’nin turizmine baya katkı sunuyorlar. Bura ya gelenler aynı zamanda dağ keçilerini de görme imkanı yakılıyorlar" dedi.