Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKaranlık Kanyon'da yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi
HaberlerGündem Haberleri Karanlık Kanyon'da yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

Karanlık Kanyon'da yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon'da yapılan zipline ve tekne turu adrenalin seven turistlerin vazgeçilmezi oldu.

• 02 Haziran 2025 - 08:36 • Son Güncelleme:
• 02 Haziran 2025 - 08:36 • Son Güncelleme:
1Karanlık Kanyonda yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

Erzincan'ın gözde ilçesi Kemaliye’de yer alan Karanlık Kanyon’da kurulan zipline, macera severlerin akınına uğradı.

2Karanlık Kanyonda yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

Karanlık Kanyon'da kurulan zipline hattı vatandaşlara Fırat Nehri’nin muhteşem manzarası eşliğinde heyecan dolu anlar yaşattı. Adrenaline doyan vatandaşlar ardından yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan kanyonda tekne turunun keyfini çıkardı.

3Karanlık Kanyonda yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

İlk kez zipline deneyimleme fırsatı bulan doğaseverler, çok eğlendiklerini kaydederek gelmeyenlere mutlaka gelerek bu çılgınlığı deneyimlemesini tavsiye etti.

4Karanlık Kanyonda yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi

İşletme sahibi Güven Güldal, "Doğu Anadolu’nun ilk zipline bu gördüğünüz zipline. Yaklaşık 7 senedir hizmet veriyoruz. Aynı zamanda tekne turları yapılıyor. Karanlık Kanyon dünyanın en yüksek kanyonlarından birisidir. 1152 metre yüksekliği vardır. Taş yolunun da tam girişindeyiz. Taş yolu 132 senelik bir yapım öyküsü var. Bu yolu geçmek için dünyanın her tarafından misafirlerimiz geliyor. Kemaliye’nin turizmine baya katkı sunuyorlar. Bura ya gelenler aynı zamanda dağ keçilerini de görme imkanı yakılıyorlar" dedi.

5Karanlık Kanyonda yapılan zipline ve tekne turu turistlerin vazgeçilmezi