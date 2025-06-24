Karadeniz'in incisi Trabzon'da turizm atağı! Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı
Trabzon'un incisi, özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, yılın ilk altı ayında adeta ziyaretçi akınına uğradı! Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, ocak ayından bugüne kadar tam 112 bin 831 kişi tarafından ziyaret edilen köşk, geçen yıla oranla yüzde 47'lik rekor bir artış kaydetti. Bu çarpıcı artışla birlikte Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Trabzon Şehir Müzesi gibi diğer turistik noktalarda da yoğun ilgi yaşandığı belirtildi.
AA
• 24 Haziran 2025 - 15:40 • Son Güncelleme:
AA
• 24 Haziran 2025 - 15:40 • Son Güncelleme: