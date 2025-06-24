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GündemKaradeniz'in incisi Trabzon'da turizm atağı! Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı
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Karadeniz'in incisi Trabzon'da turizm atağı! Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

Trabzon'un incisi, özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, yılın ilk altı ayında adeta ziyaretçi akınına uğradı! Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, ocak ayından bugüne kadar tam 112 bin 831 kişi tarafından ziyaret edilen köşk, geçen yıla oranla yüzde 47'lik rekor bir artış kaydetti. Bu çarpıcı artışla birlikte Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Trabzon Şehir Müzesi gibi diğer turistik noktalarda da yoğun ilgi yaşandığı belirtildi.

AA
• 24 Haziran 2025 - 15:40 • Son Güncelleme:
AA
• 24 Haziran 2025 - 15:40 • Son Güncelleme:
1Karadenizin incisi Trabzonda turizm atağı Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, ocak ayından bugüne kadar 112 bin 831 kişi tarafından ziyaret edildi.

2Karadenizin incisi Trabzonda turizm atağı Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köşkü'nü ziyaret edenlerin sayısının geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 47 artarak 112 bin 831'e ulaştığı belirtildi.

3Karadenizin incisi Trabzonda turizm atağı Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki diğer turizm destinasyonlarında da ziyaretçi artışı yaşandığı vurgulanan açıklamada, Kızlar Manastırı'nı 9 bin 119, Çal Mağarası'nı 37 bin 200, Trabzon Şehir Müzesi'ni ise 9 bin 969 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

4Karadenizin incisi Trabzonda turizm atağı Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şunları kaydetti:

5Karadenizin incisi Trabzonda turizm atağı Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapılarımıza ve kültürel mirasımıza sahip çıkmakla kalmıyor, bu değerleri halkımızla ve ziyaretçilerimizle buluşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Atatürk Köşkü gibi simge mekanlarımızda ulaştığımız rekor ziyaretçi sayıları, yürüttüğümüz tanıtım, restorasyon ve ulaşım çalışmalarının başarısını açıkça ortaya koyuyor. Amacımız bu ilgiyi kalıcı hale getirerek Trabzon'u kültür turizminin öncü şehirlerinden biri yapmak.

6Karadenizin incisi Trabzonda turizm atağı Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

Büyükşehir Belediyesi olarak müzelerimizin altyapılarını güçlendirmeye, dijital rehberlik ve yeni düzenleme projeleriyle ziyaretçi deneyimini artırmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi, bu eşsiz mirası yerinde görmeye davet ediyoruz."