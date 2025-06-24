Karadeniz'in incisi Trabzon'da turizm atağı! Tarihi Köşk ziyaretçi rekoru kırdı

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapılarımıza ve kültürel mirasımıza sahip çıkmakla kalmıyor, bu değerleri halkımızla ve ziyaretçilerimizle buluşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Atatürk Köşkü gibi simge mekanlarımızda ulaştığımız rekor ziyaretçi sayıları, yürüttüğümüz tanıtım, restorasyon ve ulaşım çalışmalarının başarısını açıkça ortaya koyuyor. Amacımız bu ilgiyi kalıcı hale getirerek Trabzon'u kültür turizminin öncü şehirlerinden biri yapmak.