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Karadeniz'in hırçın dalgaları balıkçıları canından bezdirdi! Binlerce lira değerinde zarar uğratınca harekete geçildi

17.07.2025 - 10:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Karadeniz'in hırçın dalgaları Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nda uzun süren ekonomik kayıplara uğrattı. Dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıda küçük balıkçı teknesi zarar görmesi ve binlerce lira değerindeki ağların da zarar görmesi sonucu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Faroz Limanı'nı dev dalgalara karşı güçlendirmek için harekete geçti.

1Karadeniz'in hırçın dalgaları balıkçıları canından bezdirdi! Binlerce lira değerinde zarar uğratınca harekete geçildi

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına döşenecek olan dev betonların imalatına başlandı.

2Karadeniz'in hırçın dalgaları balıkçıları canından bezdirdi! Binlerce lira değerinde zarar uğratınca harekete geçildi

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Trabzon Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü.

3Karadeniz'in hırçın dalgaları balıkçıları canından bezdirdi! Binlerce lira değerinde zarar uğratınca harekete geçildi

Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü.

4Karadeniz'in hırçın dalgaları balıkçıları canından bezdirdi! Binlerce lira değerinde zarar uğratınca harekete geçildi

Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı harekete geçerek Faroz limanını dev dalgalara karşı güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı.

5Karadeniz'in hırçın dalgaları balıkçıları canından bezdirdi! Binlerce lira değerinde zarar uğratınca harekete geçildi

Limanın arka kısmına her biri tonlarca ağırlıkta dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken, çalışmaların yaklaşık 2 yıl süreceği öğrenildi.