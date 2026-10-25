Karadeniz'de istilacı böcek kabusuna 'siber' kalkan: 'İstasyonlar sayesinde popülasyonu öğreceğiz'

7



Sistemin, zararlıların tespitine ve izlenmesine odaklanacağına değinen Ergan, "Çiftçimiz bulunduğu bölgede hangi zararlıyı gördüyse onun fotoğrafını çekecek ve sisteme yükleyecek. Sistem hem sayacak hem de bölgeyi tespit edecek. Bu proje sadece zararlıyı tespit aşaması için olacak. Mücadele tabii ki devlet tarafında devam edecek.