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Karacadağ eteklerinden sofraya! Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Diyarbakır'da aşçılık konusunda eğitim gören üniversite öğrencileri ve kadınlar, volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladıkları kenger bitkisinden ikramlık lezzetler hazırlıyor. Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, 'Kengerden farklı yemekler yapıp halkımıza tattırarak bu otların sürdürebilir olması ve sofralarımızda yer almasını sağlamayı hedefliyoruz. Yavaş yavaş tüm halkımızı buna dahil edip bu çalışmayı büyütmeye çalışacağız. Doğal ürünlere dönmemiz gerekiyor. İnsanlarımızı bu sağlıklı ürünlere yöneltmeye çalışıyoruz' dedi.

AA
• 13 Nisan 2025 - 14:43 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Nisan 2025 - 14:43 • Son Güncelleme:
1Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırlarında yer alan taşlık arazilere sahip Karacadağ'da bu dönem, baharın habercisi olarak da kabul edilen ve doğal ortamda yetişen kenger bitkisi bolca yetişiyor.

2Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Bu bitki ile Diyarbakır mutfağına özgü geleneksel lezzetler hazırlamak isteyen Dicle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünde okuyan öğrenciler ile Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde mesleki eğitim gören kadınlar Karacadağ eteklerindeki taşlık arazide toprak altından kenger çıkarıyor.

3Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Topladıkları kengerle DÜ Gastronomi Laboratuvarında "kenger panne", "kengerli bulgur pilavı", "kenger turşusu", "kenger meftunesi", "kenger şilesi" ve "kenger aşı" gibi lezzetler hazırlayan "usta eller", bu yemekleri kentte düzenlenen fuar ve etkinliklerde davetlilere ikram ederek, tanıtıma katkı sunuyor.

4Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Öğrenciler, kentteki Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mezopotamya Gurme Bahar Yöresel Lezzetler Fuarı'nda da bu yöresel lezzeti davetlilere ikram ederek, tanıttı.

5Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, AA muhabirine, Diyarbakır'da kenger bitkisinden farklı lezzetler elde ederek, bunları fuar ve çeşitli etkinliklerde halka sunmak için öğrencileriyle çalışma başlattıklarını söyledi.

6Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

"Kengerden farklı yemekler yapıp halkımıza tattırarak bu otların sürdürebilir olması ve sofralarımızda yer almasını sağlamayı hedefliyoruz." diyen Ateş, kentte düzenlenen fuarda odun ateşinde pişirdikleri yemekleri misafirlere tattırarak bu bitkinin sürdürebilirliğini sağlamak istediklerini belirtti.

7Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Ateş, bu çalışmanın bir ilk olduğunu dile getirerek, "Yavaş yavaş tüm halkımızı buna dahil edip bu çalışmayı büyütmeye çalışacağız. Doğal ürünlere dönmemiz gerekiyor. İnsanlarımızı bu sağlıklı ürünlere yöneltmeye çalışıyoruz." dedi.

8Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik de Diyarbakır’da Karacadağ eteklerinden topladıkları bu endemik bitki ile çeşitli yemekler hazırladıklarını söyledi.

9Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

"Kenger Diyarbakır ile özdeşleşmiştir. Kengerden farklı yemekler yapıp halkımıza tattırarak bu otların sürdürebilir olması ve sofralarımızda yer almasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Geyik, geleneksel mutfak kültürünü yeniden gün yüzüne çıkartmayı istediklerini belirtti.

10Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Geyik, "Yeni nesile mutfak kültürümüzü tanıtarak sağlıklı otlardan yapılan yemekleri yiyerek daha sağlıklı bir yaşam sağlamalarını çalışmayı hedefliyoruz. Her yıl tüm illerde bunu yapmayı planlıyoruz. Bu otlarla yaptığımız yemekleri sofralarımıza taşıyarak bütün misafirlere bütün halkımıza tanıtmayı sağlayacağız." diye konuştu.

11Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Üniversite öğrencilerinden İpek Tekin, kentin yemek kültürünü tanıtmak istediklerini anlatarak, şunları söyledi:"Bunun çok faydalı bir bitki olduğunu düşünüyorum. Günümüzde çoğunlukla hazır yemekler tüketiliyor ama bu el üstünde tutulması gereken bir yiyecek. Daha uzun yıllar bu yemeklerin tüketilmesi için bu bitkiden yemek pişirip tanıtacağız. Sadece fuar değil, bütün etkinliklerde bu bitkinin tanıtımını yapacağız."

12Karacadağ eteklerinden sofraya Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Karacadağ eteklerinde arkadaşlarıyla kenger bitkisi topladıklarını belirten öğrenci Fatma Toprak, "Kenger çok bilinmeyen bir bitki. Doğu ve Güneydoğu'da yetişiyor. Bunun bilinmesi ve tanıtılması için pişirip, konuklara ikram edeceğiz." ifadelerini kullandı.