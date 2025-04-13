Karacadağ eteklerinden sofraya! Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar

Üniversite öğrencilerinden İpek Tekin, kentin yemek kültürünü tanıtmak istediklerini anlatarak, şunları söyledi:"Bunun çok faydalı bir bitki olduğunu düşünüyorum. Günümüzde çoğunlukla hazır yemekler tüketiliyor ama bu el üstünde tutulması gereken bir yiyecek. Daha uzun yıllar bu yemeklerin tüketilmesi için bu bitkiden yemek pişirip tanıtacağız. Sadece fuar değil, bütün etkinliklerde bu bitkinin tanıtımını yapacağız."