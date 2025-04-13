Karacadağ eteklerinden sofraya! Baharın gelmesiyle toplamaya başladılar
Diyarbakır'da aşçılık konusunda eğitim gören üniversite öğrencileri ve kadınlar, volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladıkları kenger bitkisinden ikramlık lezzetler hazırlıyor. Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, 'Kengerden farklı yemekler yapıp halkımıza tattırarak bu otların sürdürebilir olması ve sofralarımızda yer almasını sağlamayı hedefliyoruz. Yavaş yavaş tüm halkımızı buna dahil edip bu çalışmayı büyütmeye çalışacağız. Doğal ürünlere dönmemiz gerekiyor. İnsanlarımızı bu sağlıklı ürünlere yöneltmeye çalışıyoruz' dedi.
AA
• 13 Nisan 2025 - 14:43 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Nisan 2025 - 14:43 • Son Güncelleme: