Karabük'te Gabonlu Dina'nın ölümünde daha önce gözaltına alınanlar 'tanık' olarak dinlendi
Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin Dursun Acar’ın tutuklu yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında, daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişi tanık olarak ifade verdi. Dina’nın, ölümünden 2 gün önce kendisine yolda selam verip, tanışarak yardım istediğini ileri süren tanık S.Ç.'ye (31) mahkeme başkanı, ısrarla mesaj atmasının sebebini sordu. S.Ç. ise "Ben yardım etmek istemiştim ona. Gece de oradan geçtiğim için aklıma gelince mesaj attım. Mesajları arkadaşça attım, kötü bir amacım yoktu. Para teklifi veya cinsellik amacım yoktu" dedi. Mahkeme, Dursun Acar’ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Ali Sencer ARSLAN- Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)
• 18 Ekim 2024 - 21:19 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN- Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)
• 18 Ekim 2024 - 21:19 • Son Güncelleme: