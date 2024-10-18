Karabük'te Gabonlu Dina'nın ölümünde daha önce gözaltına alınanlar 'tanık' olarak dinlendi

ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA

Dina için Feministler adıyla bir araya gelen grup adına adliye çıkışında açıklama yapan Avukat Berfin Karaşah, "Mahkeme salonunda bugüne kadar dile getirdik. Hepsi reddedilmişti. Bugün kendimizi bir nebze de olsa şanslı hissedebiliriz. 1 buçuk sene sonra olsa dahi iki tane tanığın hakkında takipsizlik kararı verilmiş, iki tane şüphelinin tanık olarak dinlenilmesine şahit olduk. Kendilerinin anlatımları üzerine bütün şüphelerimizin Dina’nın başına gelenlerin yeterince aydınlatılmadığı, bu meselenin itinalı bir şekilde ele alınmadığına yönelik bütün kaygılarımızın ne kadar gerçek olduğunu gördük. Kendi ifadeleri daha önceki birçok ifadeyle çelişmekle birlikte bugün kendi beyanlarından dahi Dina’nın başına gelenlerin istisnai olmadığı herkesin bir ölçüde buna şahitlik ettiği ve aslında dahiliyeti olduğu bizim açımızdan açığa çıkmış vaziyette" dedi.