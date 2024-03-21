Kara harp okulu kaç puan? MSÜ taban puanları 2024 başarı sıralaması: MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte erkek kadın MSÜ taban puanları
ÖSYM MSÜ taban puanları ve kontenjanları 2024 bilgisi, sonuçların açıklanmasıyla gündeme geldi. MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. MSÜ taban ve tavan puanları sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türüne göre değişkenlik gösteriyor. Kadın ve erkek adaylarda kontenjan sayısı da farklılık gösterdiğinden puanlar da değişebiliyor. Peki, MSÜ taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte en son açıklanan MSÜ taban puanları listesi…
• 21 Mart 2024 - 14:58 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 14:58 • Son Güncelleme: