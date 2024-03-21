Kara harp okulu kaç puan? MSÜ taban puanları 2024 başarı sıralaması: MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte erkek kadın MSÜ taban puanları

Askeri okulda okumak isteyenler 3 Mart’ta düzenlenen MSÜ sınavlarına girdi. MSÜ sınav sonuçları açıklanınca, gözler MSÜ taban puanlarına çevrildi. Sınav sonuçlarıyla sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türünden elde ettikleri sonuçları ve başarı sıralamaları da öğrenildi. Aldığı puana göre yerleşmek isteyen adaylar Kara, Deniz, Hava harp okullarını belirlemek için yılın taban puanlarını sorguluyor. Peki, 2024 MSÜ Taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, MSÜ taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin son bilgiler…