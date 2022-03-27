Kar, yağmur ve hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji duyurdu! Çarşambadan itibaren...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kar, yağmur ve hava sıcaklıklarıyla ilgili flaş gelişme! Türkiye soğuk hava dalgası etkinsinden çıkıyor. Kar ve yağmur ülke genelini terk ediyor. Bazı illerde ise kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıkları ise Türkiye genelinde artacak. Uzmanlar sıcaklar için tarih verdi. Çarşamba günü itibarıyla bahar Türkiye genelinde yüzünü gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Meteoroloji yeni hafta için hava durumu raporunu yayınladı. Raporuna göre, sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde başlayarak yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 19°CAz bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 9°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 11°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
RİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN °C, 16°CParçalı bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı bulutluTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu, yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluSİİRT °C, 7°CÇok bulutlu, yağmurluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı bulutlu