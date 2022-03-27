Kar, yağmur ve hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji duyurdu! Çarşambadan itibaren...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

RİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN °C, 16°CParçalı bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı bulutluTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı