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GündemKar yağışları, yağmur ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı
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Kar yağışları, yağmur ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Son dakika haberine göre kar yağışları ve sağanaklar yurtta etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 28 Şubat 2025 - 19:15 • Son Güncelleme:
• 28 Şubat 2025 - 19:15 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin güneyinin yağmurlu, Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

MERSİN 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin güney ve doğusu ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 11°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS -2°C, 4°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

AMASYA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

KARS -17°C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin yarın (Cumartesi) hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) hafif yağmur ve sağanak yağışlı