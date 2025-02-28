Kar yağışları, yağmur ve sağanaklar geri dönüyor! Meteoroloji buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ARTVİN -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu



AMASYA 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu



TRABZON 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu