Kar yağışları geliyor, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor! Meteoroloji son raporu açıkladı Orhan Şen uyardı: Kış geliyor!
Havalar soğuyor kar yağışları yavaş yavaş geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarılarına devam eden Şen, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söyledi.
• 12 Ekim 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 12 Ekim 2024 - 18:36 • Son Güncelleme: