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GündemKar yağışları geliyor, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor! Meteoroloji son raporu açıkladı Orhan Şen uyardı: Kış geliyor!
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Kar yağışları geliyor, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor! Meteoroloji son raporu açıkladı Orhan Şen uyardı: Kış geliyor!

Havalar soğuyor kar yağışları yavaş yavaş geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarılarına devam eden Şen, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söyledi.

• 12 Ekim 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 12 Ekim 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4İSTANBULA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kışa hazırlık yapılması konusunda uyardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Şen'in uyarıları şu şekilde:

5Kar yağışları geliyor, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor Meteoroloji son raporu açıkladı Orhan Şen uyardı: Kış geliyor

Bugün Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Su baskınları yapabilir. Önce Avrupa yakasında başlar daha sonra Anadolu yakasını da içine alır. Dikkat edilmeli.

6Kar yağışları geliyor, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor Meteoroloji son raporu açıkladı Orhan Şen uyardı: Kış geliyor

Bugün öğlen saatlerinde Marmara'da başlayacak kuvvetli yağış Batı Karadeniz bölgesinide etkileyecek. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Düzce, Bartın, Zonguldak kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcaklık 3-4 derece düşecek. İstanbul 23 C.

7KIŞ GELİYOR

KIŞ GELİYOR

Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor. Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 23°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 22°CParçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 24°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 29°CAz bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 30°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 30°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 24°CParçalı bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 24°CParçalı bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 20°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°CAz bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 31°CAz bulutlu