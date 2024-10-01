Kar yağışları başladı Meteoroloji birçok ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



BOLU 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı