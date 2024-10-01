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GündemKar yağışları başladı Meteoroloji birçok ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
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Kar yağışları başladı Meteoroloji birçok ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Kar yağışları başladı, soğuk hav dalgası sağanak yağışlarla geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

• 01 Ekim 2024 - 19:46 • Son Güncelleme:
• 01 Ekim 2024 - 19:46 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yarın (Çarşamba) batı ve iç kesimlerde artmaya başlayacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Batı kesimlerde kuzeyli, Karadeniz'in iç kesimleri ve yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Kastamonu, Sinop çevrelerinde güneyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Kastamonu, Sinop çevrelerinde güneyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BOLUDA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

BOLU'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Bolu'da hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Yılın ilk kar yağışını alan Bolu'da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

6Kar yağışları başladı Meteoroloji birçok ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yağan mevsimin ilk kar yağışı doğasever Gökhan Bilen tarafından görüntülendi.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°CAz bulutlu

MANİSA 13°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 28°CAz bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 28°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 19°CParçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 18°CParçalı bulutlu

KONYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT 7°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 27°CParçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 26°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 28°CParçalı bulutlu