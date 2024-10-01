Kar yağışları başladı Meteoroloji birçok ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Kar yağışları başladı, soğuk hav dalgası sağanak yağışlarla geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
• 01 Ekim 2024 - 19:46 • Son Güncelleme:
• 01 Ekim 2024 - 19:46 • Son Güncelleme: