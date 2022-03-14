Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 8°CParçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



KIRKLARELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı