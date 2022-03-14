Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...
Kuvvetli kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji ve uzmanlar son dakika açıkladı ve tarih verildi. İstanbul, Ankara dahil onlarca kentte kar yağışı yeniden başlayacak. Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için flaş açıklamalarda bulundu ve özellikle 2 güne dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise harita paylaşarak kar yağışının yeniden ne zaman başlayacağını duyurdu. Bugün ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Hangi illerde kar yağışı etkili olacak? Son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika kar açıklaması! Yeni soğuk hava geliyor. Kar yağışı bitti derken yeniden başlıyor. Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YENİ SOĞUK HAVA DALGASI UYARISI!
İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.
BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, batısının iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 5°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas, Çankırı, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 2°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı bulutlu
KAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, -1°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
VAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- Kuvvetli kar yağışı
- istanbul'a yeniden kar geliyor
- istanbul'a kar ne zaman geliyor?
- Kar yağışı son dakika
- Kar yağışı açıklaması
- Kar yağışı istanbul
- Kar yağışı marmara
- Kar yağışı meteoroloji
- meteoroloji hava durumu
- hava durumu son dakika
- hava durumu orhan şen
- orhan şen kar açıklaması
- Kar yağışı ne zaman başlıyor istanbul
- Kar yağışı ne zaman bitecek