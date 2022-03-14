Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...
ABONE OL

Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Kuvvetli kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji ve uzmanlar son dakika açıkladı ve tarih verildi. İstanbul, Ankara dahil onlarca kentte kar yağışı yeniden başlayacak. Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için flaş açıklamalarda bulundu ve özellikle 2 güne dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise harita paylaşarak kar yağışının yeniden ne zaman başlayacağını duyurdu. Bugün ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Hangi illerde kar yağışı etkili olacak? Son dakika hava durumu tahminleri...

• 14 Mart 2022 - 14:05 • Son Güncelleme:
• 14 Mart 2022 - 14:05 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı tekrar geliyor Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Son dakika kar açıklaması! Yeni soğuk hava geliyor. Kar yağışı bitti derken yeniden başlıyor. Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

2Kar yağışı tekrar geliyor Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3Kar yağışı tekrar geliyor Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7RÜZGAR UYARISI

RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8YENİ SOĞUK HAVA DALGASI UYARISI

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI UYARISI!

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

9İSTANBULA KAR GELİYOR

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.

10BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

11EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, batısının iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 5°CParçalı ve az bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas, Çankırı, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı bulutlu

KAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, -1°CParçalı bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu

15Kar yağışı tekrar geliyor Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

KASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

17Kar yağışı tekrar geliyor Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

SAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

19Kar yağışı tekrar geliyor Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

MALATYA °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

VAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

21Kar yağışı tekrar geliyor Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

SİİRT °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Altın fiyatları dibi gördü! Altında son dakika! Ve belli oluyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatları dibi gördü! Altında son dakika! Ve belli oluyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…