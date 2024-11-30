Kar yağışı, kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününe dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 0°C, 10°CParçalı bulutlu



DENİZLİ 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu



İZMİR 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı