Kar yağışı, kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününe dikkat
Son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Raporda İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Haritada Çarşamba günü yurdun bir çok bölgesinde soğuk havanın ve karla karışık sağanak yağışlarının etkisini artırması beklendiği gözlemlendi.
• 30 Kasım 2024 - 19:01 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2024 - 19:01 • Son Güncelleme: