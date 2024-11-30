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GündemKar yağışı, kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününe dikkat
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Kar yağışı, kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününe dikkat

Son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Raporda İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Haritada Çarşamba günü yurdun bir çok bölgesinde soğuk havanın ve karla karışık sağanak yağışlarının etkisini artırması beklendiği gözlemlendi.

• 30 Kasım 2024 - 19:01 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2024 - 19:01 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneybatı kesimleri ile Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

44 İLE UYARI

4 İLE UYARI

Aydın, Manisa, İzmir ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 10°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 4°C, 18°CAz bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 15°CAz bulutlu

MERSİN 9°C, 18°CAz bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT -6°C, 2°CAz bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 5°CAz bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT -3°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -17°C, -6°CAz bulutlu

KARS -9°C, 3°CAz bulutlu

MALATYA -4°C, 5°CAz bulutlu

VAN -5°C, 5°CAz bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 12°CAz bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°CAz bulutlu

SİİRT 1°C, 12°CAz bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°CAz bulutlu