Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuvvetli fırtına geliyor! Yeni hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji illeri tek tek uyardı
Kar yağışları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. İç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
• 27 Kasım 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2024 - 19:11 • Son Güncelleme: