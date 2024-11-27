Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuvvetli fırtına geliyor! Yeni hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji illeri tek tek uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu



GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu



SİİRT -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu