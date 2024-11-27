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GündemKar yağışı, karla karışık yağmur ve kuvvetli fırtına geliyor! Yeni hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji illeri tek tek uyardı
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuvvetli fırtına geliyor! Yeni hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Kar yağışı, karla karışık yağmur ve kuvvetli fırtına geliyor! Yeni hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji illeri tek tek uyardı

Kar yağışları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. İç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

• 27 Kasım 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE 0°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 14°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 17°CAz bulutlu

MANİSA 5°C, 15°CAz bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 4°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°CAz bulutlu

HATAY 5°C, 15°CAz bulutlu

MERSİN 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

YOZGAT -7°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU -1°C, 5°CÇok bulutlu

DÜZCE 2°C, 7°CÇok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 3°CÇok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°CÇok bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmurlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Rüzgârın, akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA -5°C, 3°CÇok bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°CÇok bulutlu

TOKAT -7°C, 1°CÇok bulutlu

TRABZON 6°C, 13°CÇok bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -10°C, -4°CÇok bulutlu

KARS -4°C, 1°CÇok bulutlu

MALATYA -7°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 4°CÇok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu