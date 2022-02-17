Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...

"KURAKLIK AÇISINDAN İYİ DEĞİL"

Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var.