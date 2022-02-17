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GündemKar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...
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Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...

Kar yağışı yeniden başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tarih belli oldu. Kar ve yağışlar sona erdi derken yeniden etkisini gösterecek. Yarın kar yağışı başlıyor, hafta sonu da devam edecek, sıcaklıklar düşecek. İller tek tek açıklandı. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Bugün ise ülke genelinde yağış beklentisi yok. Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili tarih vererek açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur hangi illerde ne zaman başlıyor? Son dakika hava durumu tahminleri...

• 17 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı geri dönüyor Meteorolojiden son dakika açıklaması Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...

Son dakika kar yağışı uyarısı! Yeniden başlıyor. Kuvvetli olacak. Tarih belli oldu. Meteoroloji haritayı paylaşarak duyurdu, yeni iller de eklendi. Sıcaklıklar düşüyor. Hangi illerde kar yağışı ne zaman başlıyor? İşte son dakika hava durumu açıklamaları...

2Kar yağışı geri dönüyor Meteorolojiden son dakika açıklaması Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3Kar yağışı geri dönüyor Meteorolojiden son dakika açıklaması Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

4Kar yağışı geri dönüyor Meteorolojiden son dakika açıklaması Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6BUZLANMA VE DON UYARISI

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7PROF. DR. ORHAN ŞENDEN AÇIKLAMA

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından meteorolojik verilere göre önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu ay sonu ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ihtimalinin azaldığını belirten Şen, şu açıklamalarda bulundu:

8KURAKLIK AÇISINDAN İYİ DEĞİL

"KURAKLIK AÇISINDAN İYİ DEĞİL"

Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var.

9KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLIYOR

KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cuma günü Kastamonu, Karabük, Bolu, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Muş, Bitlis, Hakkari'de kar bekleniyor. İzmir ve İstanbul dahil çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.

10CUMARTESİ DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

CUMARTESİ DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Cumartesi günü Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de kar bekleniyor. Sıcaklıklar cumartesi günü düşecek.

11BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°CParçalı bulutlu

12EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA °C, 18°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 15°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 9°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°CParçalı bulutlu

KONYA °C, 9°CParçalı bulutlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 10°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°CParçalı bulutlu

TOKAT °C, 8°CParçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°CParçalı bulutlu

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -4°CParçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu

VAN °C, 2°CParçalı bulutlu

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu

MARDİN °C, 12°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu

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