Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tamamen değişti, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil birçok ilde...
Kar yağışı yeniden başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tarih belli oldu. Kar ve yağışlar sona erdi derken yeniden etkisini gösterecek. Yarın kar yağışı başlıyor, hafta sonu da devam edecek, sıcaklıklar düşecek. İller tek tek açıklandı. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Bugün ise ülke genelinde yağış beklentisi yok. Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili tarih vererek açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur hangi illerde ne zaman başlıyor? Son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika kar yağışı uyarısı! Yeniden başlıyor. Kuvvetli olacak. Tarih belli oldu. Meteoroloji haritayı paylaşarak duyurdu, yeni iller de eklendi. Sıcaklıklar düşüyor. Hangi illerde kar yağışı ne zaman başlıyor? İşte son dakika hava durumu açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından meteorolojik verilere göre önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu ay sonu ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ihtimalinin azaldığını belirten Şen, şu açıklamalarda bulundu:
"KURAKLIK AÇISINDAN İYİ DEĞİL"
Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var.
KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cuma günü Kastamonu, Karabük, Bolu, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Muş, Bitlis, Hakkari'de kar bekleniyor. İzmir ve İstanbul dahil çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.
CUMARTESİ DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Cumartesi günü Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de kar bekleniyor. Sıcaklıklar cumartesi günü düşecek.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 12°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA °C, 18°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 15°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA °C, 9°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°CParçalı bulutlu
KONYA °C, 9°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU °C, 10°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°CParçalı bulutlu
TOKAT °C, 8°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -4°CParçalı bulutlu
ERZURUM °C, -2°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu
VAN °C, 2°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu
MARDİN °C, 12°CAz bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu