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Gündem Kar yağışı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi
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Kar yağışı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

Lapa lapa kar yağışı başlıyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...

• 22 Mart 2024 - 07:27 • Son Güncelleme:
• 22 Mart 2024 - 07:27 • Son Güncelleme:
1 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artıracak.

2 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber kar yağışı ve sağanak yağış birçok ilde görülürken hafta sonu için yeni uyarı geldi.

3 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

5 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in ç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

6 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı çevreleri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

10 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

A.KARAHİSAR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

12 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Antalya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

13 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

14 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

ANKARA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

16 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

BOLU °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

18 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

19 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

AMASYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

20 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Şırnak çevreleri, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

21 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

22 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun (1400 metre üzeri) yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

23 Kar yağışı geri dönüyor Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı