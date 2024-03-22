Kar yağışı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi

ANKARA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KONYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SİVAS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı