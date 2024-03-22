Kar yağışı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, saatler sonra başlıyor, İstanbul için alarm verildi
Lapa lapa kar yağışı başlıyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 22 Mart 2024 - 07:27 • Son Güncelleme:
• 22 Mart 2024 - 07:27 • Son Güncelleme: