Kar yağışı fena vuracak! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm
Kara kış gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. İstanbul dahil 31 il için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Turuncu ve sarı kodla alarm verildi. Öte yandan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı İstanbul'da kar yağışının beklendiğini tarihi açıkladı. İşte son dakika hava durumunun detayları...
• 26 Ocak 2024 - 10:46 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2024 - 10:46 • Son Güncelleme: