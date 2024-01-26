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GündemKar yağışı fena vuracak! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm
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Kar yağışı fena vuracak! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Kara kış gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. İstanbul dahil 31 il için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Turuncu ve sarı kodla alarm verildi. Öte yandan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı İstanbul'da kar yağışının beklendiğini tarihi açıkladı. İşte son dakika hava durumunun detayları...

• 26 Ocak 2024 - 10:46 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2024 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 31 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kar, karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada çığ tehlikesi, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalara dikkat çekildi.

2Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

3Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Batı Karadeniz için yapılan uyarıda 'kuvvetli kar yağışı bekleniyor' ifadelerine yer verildi. Meteoroloji'nin uyarısı şu şekilde oldu:

4CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Son değerlendirmelere göre; 25.01.2024 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

5Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "26 Ocak 2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü), Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

7BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

9HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

10RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

11KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12O BÖLGELERDE KAR VAR

O BÖLGELERDE KAR VAR!

MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt,

13Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Batman,Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı.

14AKOM TARİH VERDİ

AKOM TARİH VERDİ

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

15Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

16Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

17Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Bugun Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yükseklerinde yoğun kar yağışı var.

18Kar yağışı fena vuracak Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

Hafta sonu sıcaklıklar 2-3 derece düşecek. İstanbul akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası sağanak yağışlı 10C.” ifadelerini kullandı.