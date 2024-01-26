Kar yağışı fena vuracak! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "26 Ocak 2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü), Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.