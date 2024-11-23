Kar yağışı etkili olmaya başladı! Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi
Lapa lapa kar yağış yurdun birçok ilinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İstanbul’un Anadolu Yakası, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Bursa, Sakarya, Düzce ve Kastamonu'da kar lodos ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Öte yandan TEM Otoyolu’nun Bolu mevkii Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde, kar yağışı sebebiyle trafik durdu. Kış lastiği olmayan araçlar ve maddi hasarlı araçlar için kurtarılma çalışması başlatıldı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır" açıklamasını yaptı.
• 23 Kasım 2024 - 23:59 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 23:59 • Son Güncelleme: