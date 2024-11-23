Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar yağışı etkili olmaya başladı! Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışı etkili olmaya başladı! Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Kar yağışı etkili olmaya başladı! Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Lapa lapa kar yağış yurdun birçok ilinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İstanbul’un Anadolu Yakası, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Bursa, Sakarya, Düzce ve Kastamonu'da kar lodos ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Öte yandan TEM Otoyolu’nun Bolu mevkii Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde, kar yağışı sebebiyle trafik durdu. Kış lastiği olmayan araçlar ve maddi hasarlı araçlar için kurtarılma çalışması başlatıldı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır" açıklamasını yaptı.

• 23 Kasım 2024 - 23:59 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 23:59 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul’un Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oldu.

2KURŞUNLU-KORGUN KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

KURŞUNLU-KORGUN KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunda ve Çankırı'da kar yağışı etkili oldu. Kurşunlu-Korgun karayolu, yoğun yağış sebebiyle araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu gözlenirken, trafik ekipleri sürücülere yavaş ve dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın daha yoğun olacağı tahmin ediliyor.

3ANKARANIN KUZEY İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI BAĞIŞLADI

ANKARA'NIN KUZEY İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI BAĞIŞLADI

Ülke genelinde etkili olan yağışlar Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Marmara bölgesinde etkili olan kar yağışı Ankara'ya da ulaştı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Çamlıdere ve Kızılcahamam'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

4ULUDAĞDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman saatte 103 kilometreye kadar ulaşan lodos, bu sabah yerini sağanağa, öğle saatlerinde ise kar yağışına bıraktı. Kent merkezine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, kar, rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

5ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mevsimin ilk kar yağışının 17 Ekim’de düştüğü Uludağ’da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Oteller Bölgesi’nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 20 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek 7, en düşük sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildi.

6MANİSA, YALOVA VE AYDINDA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

MANİSA, YALOVA VE AYDIN'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Spil’in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

7Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Yalova’da da kent merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

8Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Aydın’ın Buharkent ilçesine 2024 yılının ilk karı yağarken, kısa sürede beyaz örtü ile kaplanan Ericek Mahallesi'nde muazzam görüntüler ortaya çıktı.

9Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

10Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

11Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor.

12Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

13Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.

14Düzce

Düzce

D-100 kara yolunun Düzce kesimi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini artırdı.

15Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi.

16Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

17Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

18Karabük

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolunun Kemikli rampaları, Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek bölgeleri beyaza büründü.

19BAKAN URALOĞLUNDAN AÇIKLAMA: GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır" açıklamasını yaptı.

20KASTAMONU’DA YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

KASTAMONU’DA YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kastamonu’nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

21UŞAK BEYAZA BÜRÜNDÜ

UŞAK BEYAZA BÜRÜNDÜ

Uşak'ta kent genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.

22Denizli beyaz gelinliğini giydi

Denizli beyaz gelinliğini giydi

Denizli’de hava sıcaklıkların düşmesiyle kentin yüksek kesimlere beklenen mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Gece ilerleyen saatlere kadar beklenen kar yağışı sebebiyle bazı bölgelerde kısa süreli trafik akışı durdu.

23Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Meteoroloji Genel Müdürülüğü’nün Denizli için bulunduğu tahminlere göre sıcaklıkların hissedilebilir seviye düşmesi bekleniyor. Beklenen düşüşün ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşmeye başladı. Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi, Çameli ilçesi gibi yüksek rakıma sahip bölgelerde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Gece ilerleyen saatlere kadar devam etmesi beklenen kar yağışının daha geniş alanda hakim olması öngörülüyor. Ayrıca kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana gelirken, Cankurtaran Mahallesinde ise kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır yoldan çıktı. Trafik akışında duraklama yaşandı.

24Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Yolda kalan tırlar emniyet şeridine alındı, trafik açılmaya başladı

25Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde kar yağışı sebebiyle aksayan trafik, yolda kalan tırların yol kenarına alınmasıyla yol trafiğe açıldı. Trafiğin ilerlemediği anlarda ise vatandaşların otoyolun ortasına ateş yaktığı görüldü.

26Kar yağışı etkili olmaya başladı Şehirler beyaza büründü trafiklte aksamalar meydana geldi

Bolu'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu. Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların ve makaslayan tırların yol kenarına alınmasıyla trafik açılmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araç yoğunluğu erimeye başladı. Öte yandan trafiğin aksadığı saatlerde ise bazı vatandaşlar yolun ortasına ateş yaktı.