Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık yeni tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hafta sonu Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren yeni kar yağışı dalgası başlıyor. Sıcaklıklar eksiye düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Şubat hava durumu değerlendirmeleri...
• 03 Şubat 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2024 - 09:00 • Son Güncelleme: