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GündemKar yağışı dalgası pazartesi başlıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu
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Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık yeni tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hafta sonu Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren yeni kar yağışı dalgası başlıyor. Sıcaklıklar eksiye düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Şubat hava durumu değerlendirmeleri...

• 03 Şubat 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

Meteoroloji yeni hava durumu tahminini açıkladı. Yağışlar etkisini artıracak, sıcaklar hissedilir derecede düşecek. İşte detaylar...

2Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu,(Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır haric), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

4Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

6EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge geneli (Adıyaman haric) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

13Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Orhan Şen,

14Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

"Türkiye yağışsız bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 2-3 derece yükseliyor. İç kesimlerde buzlanma ve gece don olayı meydana gelir. Zirai dona dikkat.

15Kar yağışı dalgası pazartesi başlıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar eksiyi görecek, Meteoroloji açıkladı, işte il il hava durumu

Cuma akşamı İstanbul'a yağmur geliyor. Kıbrıs Alçak basıncının bölgede yarattığı tahribat bugün ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.