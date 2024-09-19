Kar yağışı başladı Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 20°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı