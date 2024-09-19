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GündemKar yağışı başladı Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde geliyor
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Kar yağışı başladı Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde geliyor

Kar yağışlarının erken başlaması vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

• 19 Eylül 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
• 19 Eylül 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların yarın (Cuma) Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KAR YAĞIŞI BAŞLADI

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı. Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

5Kar yağışı başladı Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde geliyor

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı. İl merkezinden de görülebilen dağın zirvesi beyaza büründü.

6Kar yağışı başladı Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde geliyor

Her yıl kasım ve aralıkta düşen karın bu yıl daha erken yağması vatandaşları şaşırttı.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) Balıkesir ve Çanakkale dışında kalan yerlerin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 19°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 15°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı ve güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 10°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 20°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı