Kar yağışı başladı! Ankara'ya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbul'a kar için tarih verildi

ADANA °C, 18°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu



HATAY °C, 16°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı