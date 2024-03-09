Kar yağışı başladı! Ankara'ya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbul'a kar için tarih verildi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Kar yağışı gece saatlerinde başladı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda 7 il için sarı kodlu kar ve yağmur uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı eksiye düşecek. İşte hava durumunun detayları...
• 09 Mart 2024 - 08:23 • Son Güncelleme:
• 09 Mart 2024 - 08:23 • Son Güncelleme: