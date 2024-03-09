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Gündem Kar yağışı başladı! Ankara'ya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbul'a kar için tarih verildi
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Kar yağışı başladı! Ankara'ya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbul'a kar için tarih verildi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Kar yağışı gece saatlerinde başladı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda 7 il için sarı kodlu kar ve yağmur uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı eksiye düşecek. İşte hava durumunun detayları...

• 09 Mart 2024 - 08:23 • Son Güncelleme:
• 09 Mart 2024 - 08:23 • Son Güncelleme:
1 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Meteoroloji yeni hava durumunu açıkladı. Birçok il için alarm verildi. Kar yağışı etkisini artıracak. İşte il il hava durumu...

2 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

3 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Kar yağışı ile birlikte sis de etkili olurken, bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

4 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı. Kar yağışı sabahın ilk ışıklarında durdu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde zaman zaman etkili olması bekleniyor.

5 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

7 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

8 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

9 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, sıcaklıkların düşmesiyle 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

12 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

13 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

14 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

15 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

16 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

ADANA °C, 18°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

18 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

ANKARA °C, 6°C Çok bulutlu, genellikle hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C Çok bulutlu, genellikle yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

19 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

20 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

BOLU °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

21 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

22 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

AMASYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

23 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

24 Kar yağışı başladı Ankaraya lapa lapa kar yağdı, Mart kapıdan baktırdı, İstanbula kar için tarih verildi

ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 2°C Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 5°C Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı