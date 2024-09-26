Kar soğukları geliyor sağanak yağışlar etkili oluyor! Orhan Şen uyardı: Kışlıkları çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AMASYA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu



ARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı



SAMSUN 17°C, 25°CParçalı ve az bulutlu



TRABZON 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı