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GündemKar soğukları geliyor sağanak yağışlar etkili oluyor! Orhan Şen uyardı: Kışlıkları çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor
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Kar soğukları geliyor sağanak yağışlar etkili oluyor! Orhan Şen uyardı: Kışlıkları çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor

Kar soğukları geliyor, sıcaklıklar düşecek kara kış kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceğini söyleyen Orhan Şen, "Kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin" notunu paylaştı.

• 26 Eylül 2024 - 19:55 • Son Güncelleme:
• 26 Eylül 2024 - 19:55 • Son Güncelleme:
1RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2ÖNEMLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

"ÖNEMLİ YAĞIŞLAR GELİYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

3Kar soğukları geliyor sağanak yağışlar etkili oluyor Orhan Şen uyardı: Kışlıkları çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor

Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar.

4ÖNEMLİ UYARI:

ÖNEMLİ UYARI:

Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

5SICAKLIK FARKI 12-13 DERECEYE ÇIKACAK

'SICAKLIK FARKI 12-13 DERECEYE ÇIKACAK'

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 32°CAz bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 31°CAz bulutlu ve açık

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 29°CAz bulutlu ve açık

VAN 9°C, 21°CAz bulutlu ve açık

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 33°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açık