Kar soğukları geliyor sağanak yağışlar etkili oluyor! Orhan Şen uyardı: Kışlıkları çıkartın, hava sıcaklıkları düşüyor
Kar soğukları geliyor, sıcaklıklar düşecek kara kış kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceğini söyleyen Orhan Şen, "Kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin" notunu paylaştı.
• 26 Eylül 2024 - 19:55 • Son Güncelleme:
• 26 Eylül 2024 - 19:55 • Son Güncelleme: