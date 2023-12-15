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GündemKar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat
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Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Lapa lapa kar yağışı başlıyor. Sıcaklıklar eksiye düşecek. 19 Kasım tarihinde İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan mevsimin ilk kar yağışının ardından gözler kentin tamamını etkileyecek kar yağışlarına çevrildi. Kar yağışı ne zaman etkisini arttıracak? hangi illerde yoğun kar yağışı yaşanacak? İstanbul'a kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? İşte son dakika haberin detayları ve il il hava durumu...

• 15 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme:
• 15 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme:
1Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarı yapıldı. Bugün hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? 15 Aralık 2023 hava durumu tahminleri il il yayınlandı.

2Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Meteoroloji’den peş peşe 7 kent için sarı ve turuncu uyarı geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava beraberinde sağanak ve kar yağışını da getirecek. Trakya için kar alarmı yapıldı. İstanbul’da kar alarmı verildi. İşte tüm detaylar…

3Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

4Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Manisa, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, Cuma Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

6Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Cuma sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

7HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

8RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Cuma kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

9KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, Cuma Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

Genellikle güneyli, Cuma kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, Cuma Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

13Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Rüzgarın bu akşam saatlerinde batısında güney, gece saatlerinden itibaren Trakya ile zamanla bölge batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

14EGE

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile Cuma Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Cuma sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

16AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu, Cuma Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Cuma zamanla güneybatısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Cuma zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

21DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

2210 DERECE DÜŞECEK

10 DERECE DÜŞECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Türkiye’nin hiçbir yerinde yağış yok ama yarın sabahtan itibaren hem sıcaklık düşecek hem de yağış geliyor.

23Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Kuvvetli yağış yarın İstanbul’a öğle saatlerinde başlar cumartesi gününe kadar devam eder. İstanbul’da 1 günlük yağış var. Sıcaklık bugün lodos olduğu için 17, 18 derece yarın 10, cumartesi günü 8 dereceye düşecek. Trakya’da kar yağışı başlayacak.

24TRAKYA’DA KAR YAĞIŞI

TRAKYA’DA KAR YAĞIŞI

Yarın akşam Trakya’da kar yağışı başlayacak ve cumartesi günü de kar yağışı devam edecek. İstanbul’da kar yok. Ama cumartesi günü Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu civarlarında kar yağışı var. Hatta cumartesi ve pazar günü Ankara’nın kuzey ilçelerinde kar yağışı var. Hafta sonu iyi giyinmemiz lazım.

25Kar İstanbula geliyor Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

İzmir ve çevresinde ise yağmur var. Kar yağışı hafta sonundan sonra Anadolu’ya doğru yayılacak. Konya ve Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde kar yağışı olur. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklık tekrar yükselmeye başlıyor. Cumartesi günü Edirne, Kırklareli’nde çok kuvvetli kar yağışı var, ulaşımda aksamalar olabilir.

26ÇATALCA’DA KAR GÖRÜLEBİLİR

ÇATALCA’DA KAR GÖRÜLEBİLİR

Prof. Dr. Şen, “Cumartesi günü Çatalca’nın tepelerinde kar yağışı olabilir. İstanbul’da kar yağışı yok”