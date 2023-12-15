Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat

Rüzgarın bu akşam saatlerinde batısında güney, gece saatlerinden itibaren Trakya ile zamanla bölge batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.