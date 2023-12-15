Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklık 10 derece düşüyor, tarih verildi, o saatlere dikkat
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Lapa lapa kar yağışı başlıyor. Sıcaklıklar eksiye düşecek. 19 Kasım tarihinde İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan mevsimin ilk kar yağışının ardından gözler kentin tamamını etkileyecek kar yağışlarına çevrildi. Kar yağışı ne zaman etkisini arttıracak? hangi illerde yoğun kar yağışı yaşanacak? İstanbul'a kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? İşte son dakika haberin detayları ve il il hava durumu...
• 15 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme:
• 15 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme: