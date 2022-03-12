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GündemKar darbe vuracak! Kar esareti başlıyor! Evden çıkmayın uyarısı! Kar pazar günü...
HaberlerGündem Haberleri Kar darbe vuracak! Kar esareti başlıyor! Evden çıkmayın uyarısı! Kar pazar günü...
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Kar darbe vuracak! Kar esareti başlıyor! Evden çıkmayın uyarısı! Kar pazar günü...

Son dakika kar uyarısı! Kar yağısı ile ilgili flaş açıklama! Kar esareti başlıyor. Kar yağışı bugün tüm şiddetiyle devam edecek. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağışın hangi saatlerde kuvvetleneceğini de duyurdu. İstanbul'da beklenen yoğun kar meteoroloji radarına da yansıdı. Öte yandan yetkililerden vatandaşlara kar uyarısı yapıldı. Vatandaşlara 'bugün evde kalın' denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte kar ile ilgili son dakika tüm detaylar...

• 12 Mart 2022 - 08:41 • Son Güncelleme:
• 12 Mart 2022 - 08:41 • Son Güncelleme:
1Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

2Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

3Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Meteoroloji son kar yağışı uyarısında "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

4VALİ YERLİKAYADAN AÇIKLAMA

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.

5İSTANBUL RADARINDA İNANILMAZ HAREKETLİLİK

İSTANBUL RADARINDA İNANILMAZ HAREKETLİLİK

İstanbul'da beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı. İşte İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının radar görüntüsü...

6İŞTE 12 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

İŞTE 12 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

7Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

8KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini artırdı. Bazı illerde birçok yol ulaşıma kapandı, kazalar meydana geldi.

11Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Kar yağışı pazartesi gününe kadar etkili olacak. İstanbul’da da etkisini artıran kar yağışı tedbirsiz sürücüleri yolda bıraktı.

12Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Kente en fazla karın bugün düşeceğini söyleyen yetkililer ‘Cumartesi program yapmayın, evinizde kalın’ uyarısı yaptı.

13Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Kışı geride bırakacağı son dönemeçte batısından doğusuna soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına giren Türkiye genelinde beyaz esaret yaşanıyor. İstanbul'da ise kar ve tipi etkisini artırdı.

14Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Perşembe günü uyarıları dikkate alarak özel araçlarıyla dışarı çıkmayanlan sürücüler dün kent yollarındaydı. Tedbirsiz sürücüler nedeniyle yine trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ise yollarda kalınca isyan etti.

15VALİ YERLİKAYADAN AÇIKLAMA

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kod verdiğini dile getiren Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.

16Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Meteoroloji'den son uyarı: "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

17TEMDE KUYRUK

TEM'DE KUYRUK

TEM Otoyolu Tekstilkent bağlantı yolunda araçlar, yolun tuzlanmaması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Kar nedeniyle Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Esenyurt'ta da kar yağışı nedeniyle bazı servis araçları yollarda kaldı.

18Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Kontak kapatan şoförler, evlerine geri dönmeye çalıştı. Fatih'te de yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü, Bağdat Caddesi’nde ise 4 İETT aracı yolda kaldı. Bağcılar TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçları polisler iterek kurtardı.

19ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Karadeniz Bölgesi’nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1850 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu’nun Küre ilçesinde sürücüler beyaz örtü altında kalan araçlarını bulmakta zorlandı.

20Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Van, Bitlis, Iğdır, Muş, Kars, Batman ve Hakkâri’de ise 766 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, özellikle eğimi fazla olan yerlerde vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.

21RÜZGÂR KÖPRÜYÜ AYIRDI

RÜZGÂR KÖPRÜYÜ AYIRDI

İstanbul Fatih’te bulunan Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri rüzgârın şiddetinin fazla olması nedeniyle tırnaklarda ve derz aralarında bir açıklık oluştuğunu kaydetti.

22Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
23Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

Bunun da hava şartları ve soğuk hava nedeniyle metalin genleşmesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Sorunun ardından bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı Köprüsü yaklaşık 5 saat sonra trafiğe tamamen açıldı.

24Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
25Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
26Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
27Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
28Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
29Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
30Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
31Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
32Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
33Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
34Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
35Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...
36Kar darbe vuracak Kar esareti başlıyor Evden çıkmayın uyarısı Kar pazar günü...

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