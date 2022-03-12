Kar darbe vuracak! Kar esareti başlıyor! Evden çıkmayın uyarısı! Kar pazar günü...
Son dakika kar uyarısı! Kar yağısı ile ilgili flaş açıklama! Kar esareti başlıyor. Kar yağışı bugün tüm şiddetiyle devam edecek. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağışın hangi saatlerde kuvvetleneceğini de duyurdu. İstanbul'da beklenen yoğun kar meteoroloji radarına da yansıdı. Öte yandan yetkililerden vatandaşlara kar uyarısı yapıldı. Vatandaşlara 'bugün evde kalın' denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte kar ile ilgili son dakika tüm detaylar...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji son kar yağışı uyarısında "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.
İSTANBUL RADARINDA İNANILMAZ HAREKETLİLİK
İstanbul'da beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı. İşte İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının radar görüntüsü...
İŞTE 12 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini artırdı. Bazı illerde birçok yol ulaşıma kapandı, kazalar meydana geldi.
Kar yağışı pazartesi gününe kadar etkili olacak. İstanbul’da da etkisini artıran kar yağışı tedbirsiz sürücüleri yolda bıraktı.
Kente en fazla karın bugün düşeceğini söyleyen yetkililer ‘Cumartesi program yapmayın, evinizde kalın’ uyarısı yaptı.
Kışı geride bırakacağı son dönemeçte batısından doğusuna soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına giren Türkiye genelinde beyaz esaret yaşanıyor. İstanbul'da ise kar ve tipi etkisini artırdı.
Perşembe günü uyarıları dikkate alarak özel araçlarıyla dışarı çıkmayanlan sürücüler dün kent yollarındaydı. Tedbirsiz sürücüler nedeniyle yine trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ise yollarda kalınca isyan etti.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kod verdiğini dile getiren Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.
Meteoroloji'den son uyarı: "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
TEM'DE KUYRUK
TEM Otoyolu Tekstilkent bağlantı yolunda araçlar, yolun tuzlanmaması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Kar nedeniyle Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Esenyurt'ta da kar yağışı nedeniyle bazı servis araçları yollarda kaldı.
Kontak kapatan şoförler, evlerine geri dönmeye çalıştı. Fatih'te de yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü, Bağdat Caddesi’nde ise 4 İETT aracı yolda kaldı. Bağcılar TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yolda kalan araçları polisler iterek kurtardı.
ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
Karadeniz Bölgesi’nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1850 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu’nun Küre ilçesinde sürücüler beyaz örtü altında kalan araçlarını bulmakta zorlandı.
Van, Bitlis, Iğdır, Muş, Kars, Batman ve Hakkâri’de ise 766 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, özellikle eğimi fazla olan yerlerde vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.
RÜZGÂR KÖPRÜYÜ AYIRDI
İstanbul Fatih’te bulunan Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri rüzgârın şiddetinin fazla olması nedeniyle tırnaklarda ve derz aralarında bir açıklık oluştuğunu kaydetti.
Bunun da hava şartları ve soğuk hava nedeniyle metalin genleşmesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Sorunun ardından bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı Köprüsü yaklaşık 5 saat sonra trafiğe tamamen açıldı.