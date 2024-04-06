Kapıda vizeye hizmet bedeli sürprizi! Yunan adalarına girişin maliyeti 90 Euro oldu

ARACI ŞARTI

Hürriyet'te yer alan habere göre adaya gitmek için 60 Euro vize ücreti isteniyor. Ancak gereken evrakları kendiniz hazırlasanız da aracı firmaya evraklarınızı teslim etmeniz gerekiyor. Kendiniz evraklarınızı karşı tarafa iletemiyorsunuz. Yunan tarafı aracı firmaları şart koşuyor. Bu sebeple evraklarınızı aynı gün içerisinde teslim edip adaya gidemiyorsunuz, 3-4 gün öncesinden aracı firmaya iletmek zorundasınız. Bu da hizmet bedeli adı altında ek bedel ödemenize sebep oluyor.



Peki bu yasal mı? Aracı firmaları aradık, bu bedelin yasal olduğunu çünkü ekstra personel çalıştığı ve evrakların takibinin yapılması için mecbur kıldığını ifade ettiler. Ancak bazı bölgelerde 30 Euro gibi daha yüksek rakamlar talep ediliyor.