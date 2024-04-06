Kapıda vizeye hizmet bedeli sürprizi! Yunan adalarına girişin maliyeti 90 Euro oldu
Yunan adalarına kapıda vize uygulaması sürprizli başladı. Adaya gitmek için 60 Euro vize ücreti isteniyor. Ancak bu para yetmiyor, feribot firmaları da Yunan gümrük tarafı da ekstra ücret talep ediyor, yoksa evraklar işleme alınmıyor. Bazı firmalar 20 Euro hizmet bedeli alıyor. 30 Euro ve daha üzerinde isteyenler de var. Örneğin Ayvalık’taki bir feribot firması, “10 Euro’sunu biz 10 Euro’sunu da Midilli tarafı alıyor” diyor. İşin içine tur firmaları da girince fiyat değişiyor.
• 06 Nisan 2024 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2024 - 09:16 • Son Güncelleme: