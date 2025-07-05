Kapadokya'dan nefes kesen görüntüler: Atlı biniciler güneşle yarıştı!

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Kadir Özel ise festivale gelecek yıllarda da katılmak istediğini, at severleri bu etkinlikleri takip için bölgeye davet ettiğini vurgulayarak, "Sabah erken vakitte balonların arasında gezmek çok keyifli. Gün doğumu ve gün batımında safari etkinliklerine de katıldık. Kapadokya'ya atlar çok yakışıyor. Arazisi bu spor için çok elverişli." diye konuştu.