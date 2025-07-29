Kapadokya'da buraya giren çıkmak istemiyor! Dışarda 35 derece havaya meydan okuyor

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Kazakistan'dan gelen Babur Atamatov, ailesiyle birlikte Kapadokya'yı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirterek; "Kapadokya'yı gezmek için iki aile geldik. Kapadokya'yı çok sevdik. Dışarısı hem bizim, hem de çocuklarımız için çok sıcak. Burası ise çok serin. Çocuklar dışarı çıkmak istemiyorlar" dedi. Bursa'dan gelen Cebrail Canbulat ise sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Dışarısında yanıyorduk, buraya inince serinledik. Yeraltı şehrine indik, tekrar dışarı çıkmak istemiyoruz. Burası Kapadokya'nın doğal bir oluşumu" şeklinde konuştu.



Guatemala'dan gelen turist Martinez de Kapadokya'ya ilk kez geldiklerini belirterek, "Buraları görünce çok şaşırdık. Her şey çok güzel ve çok tarih var. Ancak dışarısı çok sıcak, içerisi çok serin. Tam istediğimiz sıcaklıkta" ifadelerini kullandı.