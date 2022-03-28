Kanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu! İçeriği diğerlerinden çok farklı! Kabızlığı da önlüyor...

HEM BEYNİ HEM HAFIZAYI KORUYOR

Kırmızı et tüketmeyenler için en iyi seçeneklerden biri olan manda yoğurdu, mantardan sonraki en zengin besin kaynağı olarak nitelendiriliyor. Yüksek B12 vitamin oranı ise, hem beyni hem de hafızayı güçlendiriyor.