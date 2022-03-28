Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.1760.00EURO16.28-0.07USD14.850.14ALTIN923.90-1.07
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    SağlıkKanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu! İçeriği diğerlerinden çok farklı! Kabızlığı da önlüyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Kanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu! İçeriği diğerlerinden çok farklı! Kabızlığı da önlüyor...
    ABONE OL

    Kanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu! İçeriği diğerlerinden çok farklı! Kabızlığı da önlüyor...

    Kemik erimesinden koruyor, sağlıklı protein ve yağ kaynağı, B12 yönünden çok zengin. Ruhsal rahatsızlıklara karşı da koruyucu etkiye sahip. Doğal antibiyotik özelliği sayesinde faydalı bakterileri öldürmeden zararlı olanlarla savaşıyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi sorunların önüne geçiyor. Cildi ve gözleri koruyor. Kansere karşı da önleyici. Her gün düzenli olarak tüketilmesi yeterli oluyor. Bu yoğurdun içeriği diğerlerinden çok farklı....

    • 28 Mart 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
    • 28 Mart 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
    1Kanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu İçeriği diğerlerinden çok farklı Kabızlığı da önlüyor...

    Bir süper olarak bilinen manda yoğurdu, eşsiz içeriği ile binlerce yıldır tüketilen önemli bir besin kaynağı. Özellikle içeriğindeki yoğun protein oranı sayesinde metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlayan bu besin, her yaştan bireyde faydalı özellikleri ile öne çıkıyor.

    2Kanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu İçeriği diğerlerinden çok farklı Kabızlığı da önlüyor...

    Vejetaryen beslenme sisteminden, ileri yaşlardaki kemik erimesinden korunmaya kadar önemli bir destekleyiciye dönüşen manda yoğurdu, aradığınız şifa olabilir. Etkileri ise;

    3ZENGİN BİR ENERJİ KAYNAĞI

    ZENGİN BİR ENERJİ KAYNAĞI

    Süt ürünü olması sayesinde sağlıklı bir protein ve yağ kaynağıdır. Bu sayede metabolizma için gerekli yakım işlerini en iyi şekilde düzenler ve bu sayede gün boyunca canlı ve zinde hissedebilirsiniz.

    4VİTAMİN DEPOSU

    VİTAMİN DEPOSU

    Sinir sisteminden alyuvar kan hücrelerinin oluşumuna vücudun temel vitamin kaynaklarından biri olan B12 yönünden zengindir. Bu sayede manda yoğurdu, bedeninizdeki tüm işlevlerin birbiri ile uyum içinde çalışmasını sağlayarak ihtiyaç duyduğunuz sağlığı sunar.

    5Kanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu İçeriği diğerlerinden çok farklı Kabızlığı da önlüyor...

    Üstelik B12 eksikliği sebebiyle ortaya çıkabilecek depresyon, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklara karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.

    6DOĞAL ANTİBİYOTİK

    DOĞAL ANTİBİYOTİK

    İçeriğindeki doğal antibiyotik özelliği, faydalı bakterileri öldürmeden vücudunuza zarar veren bakterilerle savaşmayı mümkün kılar. Böylece manda yoğurdunun etkileri, olası bir enfeksiyon riskine karşı oldukça koruyucudur.

    7SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

    SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

    Mayalanarak oluşturulması sayesinde manda yoğurdu, sindirim sisteminize sağladığı faydalı bakteriler ile bağırsak florasını destekleyerek düzenlemesini sağlar.

    8Kanseri önlüyor, doğal antibiyotik, B12 ve A vitamini deposu İçeriği diğerlerinden çok farklı Kabızlığı da önlüyor...

    Kabızlık, ishal, şişkinlik gibi sorunlarla düzenli manda yoğurdu tüketimi ile baş edebilirsiniz.

    9CİLDİ VE GÖZLERİ KORUYOR

    CİLDİ VE GÖZLERİ KORUYOR

    A vitamini içeriği yönünden zengin olması, göz ve cilt sağlığını koruyor. Bu sayede yaşlanma etkileri ile savaşmayı mümkün kılan bu yoğurt, katarakt gibi göz sorunları ile de uzun yıllar karşılaşmamanızı sağlıyor.

    10LAKTOZ ORANI DAHA DÜŞÜK

    LAKTOZ ORANI DAHA DÜŞÜK

    Nüfusun büyük bölümünde görülen laktoz intoleransı veya alerjisi istenmeyen şişkinlik sorunlarına neden olabiliyor. Fakat manda yoğurdunun daha düşük laktoz oranı, daha rahat bir sindirim için ihtiyaç duyulan alternatiflerden birine dönüşüyor.

    11KANSERE KARŞI ÖNLEYİCİ

    KANSERE KARŞI ÖNLEYİCİ

    Probiyotik içeriği, zengin protein ve vitamin deposu olması, bedenin kendisine yenilirken serbest radikallerle de savaşmayı mümkün kılarak kansere karşı koruyucu bir etki oluşturuyor. Böylece en iyi sonuçları elde etmenizi de mümkün kılıyor.

    12HEM BEYNİ HEM HAFIZAYI KORUYOR

    HEM BEYNİ HEM HAFIZAYI KORUYOR

    Kırmızı et tüketmeyenler için en iyi seçeneklerden biri olan manda yoğurdu, mantardan sonraki en zengin besin kaynağı olarak nitelendiriliyor. Yüksek B12 vitamin oranı ise, hem beyni hem de hafızayı güçlendiriyor.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Zelenskiy dünyaya duyurdu: Bana söylenene göre Türkiye'de...

    Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Zelenskiy dünyaya duyurdu: Bana söylenene göre Türkiye'de...

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava durumu değişiyor, çok kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika uyarısı! Altın tepetaklak olacak! Açıklamalar peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika uyarısı! Altın tepetaklak olacak! Açıklamalar peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var