Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.007-0.82EURO15.680.26USD14.210.71ALTIN885.120.68
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    SağlıkKanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Haftada 2 gün tüketmek yeterli...
    HaberlerSağlık Haberleri Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Haftada 2 gün tüketmek yeterli...
    ABONE OL

    Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Bağışıklığı güçlendiriyor, kanserden koruyor, mineral ve antioksidan deposu! Aynı zamanda kemik sağlığına destek oluyor, kalp ve damar sağlığına da olumlu etki ediyor. Türkiye'de sofralarda sıkça yer alıyor, faydaları ise saymakla bitmiyor. Haftada 1-2 gün yenilmesi yeterli oluyor; fazlası ise yarardan çok vücuda zarar veriyor. En dikkat çeken özelliği ise bağırsak sağlığına olan etkisi. Probiyotik etki gösteren lifler ve dost bakteriler sayesinde bağırsak sağlığını koruyor ve kabızlığı önlüyor. Bağışıklık sistemini de güçlendirmesi sebebiyle mevsimsel hastalıkları daha hafif geçirmenizi sağlıyor.

    • 04 Mart 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
    • 04 Mart 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
    1Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, turşunun bazı faydalarını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu! Ozman, içeriğinde bolca bulunan sodyumun fazla miktarda yenildiğinde, turşunun faydasının tam aksine ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

    2Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    “Her besinde olduğu gibi turşuda da aşırıya kaçmamak çok önemli. Çünkü gereğinden fazla tüketmek; ödeme, mide kanserine, hipertansiyona ve uzun vadede kalp damar hastalıklarına neden olabiliyor. Dolayısıyla turşuyu haftada bir – iki günle sınırlandırmalı ve az miktarda yemeliyiz” ifadelerini kullandı.

    3Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Öte yandan turşu yaparken çürük olmayan sebze ve meyvelerin kullanılmasına da mutlaka özen gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

    4Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Ozman, “Turşuda fermantasyon sırasında iyi bakteriler ürerken, sebze veya meyvelerin çürük kısımlarından yayılan zararlı bakteriler de çoğalarak bağırsak sağlığını, dolayısıyla bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyorlar” diyor.

    5VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

    VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

    Bağışıklık sistemimiz bağırsak sağlığımızla yakından ilişkili. Öyle ki sağlıklı bağırsaklar bağışıklık sistemi hücrelerini destekleyerek vücudumuzu güçlendiriyor. Turşu içeriğindeki prebiyotik etki gösteren lifler ve probiyotik dost bakteriler sayesinde bağırsak sağlığını koruyarak dolaylı olarak nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olabiliyor.

    6KABIZLIĞI ÖNLEYEBİLİYOR

    KABIZLIĞI ÖNLEYEBİLİYOR

    Turşu yapımında kullanılan sebze ve meyveler yüksek oranda lif içerdikleri için prebiyotik etki gösteriyorlar. Prebiyotik besinler bağırsakta yer alan dost bakterilerin sayısının artmasına yardımcı oluyorlar.

    7Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Ayrıca turşunun fermantasyon aşamasında bağırsak sağlığını olumlu etkileyebilen laktik asit bakterileri oluşuyor. Bu sayede bağırsak hareketleri optimize edilerek kabızlığın önüne geçilebiliyor.

    8Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Kabızlığı önlemek için salatalarınıza tuz yerine az miktarda turşu ekleyin. Böylelikle hem yüksek lif alımıyla kabızlığı önleyebilir, hem de turşuyu az miktarda tüketmiş olursunuz.

    9KANSERE KARŞI KORUYABİLİYOR

    KANSERE KARŞI KORUYABİLİYOR

    Turşuda kullanılan meyve ve sebzeler çoğunlukla yüksek miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, turşu formunda tüketildiklerinde bazı vitamin kayıpları olsa da, bu besinlerin mineral ve antioksidan içerikleriyle sağlığa olumlu katkı sağladığını belirterek, “Turşudaki antioksidanlar serbest radikalleri yok ederek kanserden koruyabiliyor. Tek bir turşu yerine pancar, lahana ve havuç gibi çok farklı sebzeleri tüketerek antioksidan çeşitliliğini arttırmak mümkün olabiliyor” diyor.

    10KEMİK SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR

    KEMİK SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR

    K2 vitamini bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezleniyor. Bağırsak florası bozulmuşsa K2 vitamininin sentezi azalıyor. Turşu içerdiği iyi bakteriler sayesinde floranın iyileşmesine katkı sağlayarak K2 vitamini sentezini arttırabiliyor.

    11Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, “Özellikle lahana turşusu K2 vitamini bakımından oldukça zengindir. K2 vitamini kalsiyumun kemik ve dişlerde birikimini arttırıyor, dolayısıyla bu dokuların güçlenmesini sağlıyor.

    12Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Aynı zamanda kalsiyumun damar çeperinde birikerek damarlarda kireçlenmeye yol açmasını önlüyor ve bu sayede dolaylı olarak kalp damar sağlığını da koruyor” diyor.

    13ANKSİYETE VE DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ

    ANKSİYETE VE DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ

    Bağırsak florasının bozulması anksiyete ve depresyon gibi mental hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Probiyotikler bağırsağın normal mikrobiyal dengesinin korunmasına katkı sağlıyor; bu etkileri sayesinde anksiyete ile depresyonun önlenmesinde rol oynuyor.

    14Kanserden koruyor, kalbe iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor Haftada 2 gün tüketmek yeterli...

    Turşu tüketmek hem prebiyotik içeriği hem de muhtemel probiyotik içeriği sayesinde bağırsaktaki dost bakterilerin sayısını arttırarak ruh halini olumlu etkiliyor.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Dünyada hiçbir ülke bunu yapmadı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur

    Dünyada hiçbir ülke bunu yapmadı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında rekor tahmin! Tarih verdi! Gram altın 1450 lira...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında rekor tahmin! Tarih verdi! Gram altın 1450 lira...

    Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

    Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…