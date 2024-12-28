Kanser tedavisinde yeni umut ışığı: Kemoterapinin yan etiklerini azaltacak

Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş, "Yaptığımız çalışmalar ve ödüle giden yol aslında şöyle; kanserin tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi teknikler var. Ama bunların her birinin kısıtlamaları ve avantajları mevcut. Biz de radyoterapi alanında mesela X ışınları yollayarak, kanser tedavisi yapılması mümkün.