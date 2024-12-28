Kanser tedavisinde yeni umut ışığı: Kemoterapinin yan etiklerini azaltacak
Nanotıp alanında nanoparçacıklar ve biyomalzemeler kullanılarak etkinleştirilen kanser tedavisine yönelik uluslararası çalışmaları bulunup, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde 'Sağlık Bilimleri' kategorisinde 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülen Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş, "X ışınları sağlıklı bölgelerden de geçerek tümörlü bölgeye gidiyor. Sağlıklı bölgelerde yan etki oluşturabiliyor. Biz de bu probleme yönelik daha etkin kanser tedavisi olması için çok küçük, saç telinin binde, 2 binde biri boyutunda nanoparçacıklar üretiyoruz" dedi.
Samed Aydın SUN-Nuray UZATMAZ/KAYSERİ, (DHA)
• 28 Aralık 2024 - 15:53 • Son Güncelleme:
Samed Aydın SUN-Nuray UZATMAZ/KAYSERİ, (DHA)
• 28 Aralık 2024 - 15:53 • Son Güncelleme: