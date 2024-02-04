Kanser açıklaması: 2050’ye kadar 35 milyondan fazla yeni kanser vakası görülecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında kanserin küresel durumuna ilişkin yeni raporunu yayınladı. 2050’de dünya genelindeki yeni kanser vakalarının 2022 yılına göre yüzde 77 artarak 35 milyonu bulacağı öngörülen raporda, bu vakaların önemli bölümünün düşük gelirli ülkelerde görüleceğinin altı çizildi. DSÖ’ye göre, kanserle mücadelede küresel eşitsizlikleri gidermek için acil yatırım şart.
• 04 Şubat 2024 - 10:35 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2024 - 10:35 • Son Güncelleme: