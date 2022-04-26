Kan şekerini düzenliyor, zihni açıyor! Diyabet, kanser, anemi, karaciğer ve kalp sağlığı...
Diyabet hastalığında kan şekeri düşüklüğüne iyi geliyor, karaciğer ve kalp sağlığını koruyor. Çok sayıda önemli besin değerine sahip bu besinin içeriğinde B1,B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunuyor. Zihni açıyor, bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip. Kansızlık olarak bilinen anemi hastalığının tedavisinde kullanılıyor, içerisindeki niosin ve selenyum maddeleri kansere karşı büyük bir etkiye sahip, özellikle prostat kanseri riski olanlar için tavsiye ediliyor. İşte göz hastalıklarından da koruyan bu besinin saymakla bitmeyen faydaları...
Kuzugöbeği mantarı, bahar aylarında yetişiyor ve az bulunduğu için de oldukça değerli. Ancak tüketirken dikkat edilmesi gerekli. Aşırı miktarlarda ve çiğ olarak tüketilmemesinde fayda var. Peki kuzu göbeği mantarının faydaları nelerdir? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, daha çok, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yetişen kuzugöbeği mantarının faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
KUZU GÖBEĞİ MANTARI FAYDALARI
Nadir bulunan, oldukça değerli bir bitki olan kuzu göbeği mantarı faydaları saymakla bitmiyor. Vücut direncini arttıran, zihni açan etkisiyle tercih edilen kuzu göbeği mantarının faydalarını ana başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:
İYİ BİR BESİN KAYNAĞI
Kuzu göbeği mantarı faydalarını sahip olduğu besin değerlerine borçlu. Çok sayıda önemli besin değerine sahip bu ürün içeriğinde B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunuyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Zihninizi açan bir ürün olan kuzu göbeği mantarı bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip. Düzenli kullanım ile vücudunuzu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabilirsiniz.
KANSIZLIĞA İYİ GELİR
Halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi hastalığının tedavisinde kuzu göbeği mantarı kullanımı oldukça etkili olacaktır. Vücutta demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık, uzun süreli devam etmesi halinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen bir sorundur. İlaç ile tedavi istemiyorsanız kuzu göbeği mantarı etkili bir tedavi sağlayacaktır.
KANSERE KARŞI ETKİLİ
Kuzu göbeği mantarı içeriğinde yer alan niosin ve selenyum maddeleri kansere karşı büyük bir etkiye sahiptir. Bu maddelerin özellikle prostat kanserini önlediği bilinmektedir. Prostat kanseri riski olanlar için kuzu göbeği mantarı kullanımı tavsiye edilir.
DİYABETE İYİ GELİR
Diyabet hastalığında kan şekeri düşüklüğüne iyi gelen doğal yöntemlerden birisi kuzu göbeği mantarıdır. Kan şekerini dengelemek ve buna bağlı gelişen sağlık sorunlarından etkilenmemek için sık sık kuzu göbeği kullanımı yapmanız tavsiye edilir.
KARACİĞER VE KALP SAĞLIĞINI KORUR
Kuzu göbeği mantarı faydaları arasında karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı geliştirdiği koruma etkisi de yer alır. Karaciğer ve kalp sağlığını koruyan kuzu göbeği mantarı karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlamaktadır.
GÖZ HASTALIKLARINDA ETKİLİDİR
B2 vitamini eksikliğinde gözlerde katarakt, glokom gibi sağlık sorunları gözlenebilir. İçeriğinde bol miktarda B2 vitamini barındıran kuzu göbeği mantarı ile göz hastalıklarından korunma imkanı elde edebilirsiniz.
TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT
Mantara karşı alerjiniz varsa kuzugöbeği mantarını da dikkatli tüketmenizde fayda vardır. Ayrıca aldığınız mantarın gerçekten kuzugöbeği mantarı olup olmadığından da emin olmalısınız. Özellikle yüksek miktarda protein içermektedir. Bu nedenle tüketirken dikkat edilmelidir. Aşırı miktarlarda tüketilmemelidir. Bunların dışında dikkat edilecek her hangi bir nokta bulunmamaktadır.
NASIL TÜKETİLMELİ?
Mantarlar çok sert ise suda haşlanmalıdır. Eğer mantarlarınız çok sert değilse direkt soteleyerek tüketebilirsiniz. Bir başka pişirme yöntemi ise buharda pişirilmesidir. Sotelenen veya buharda pişirilen mantarlar direkt yenilebileceği gibi garnitür olarak da yenilebilir.
KUZU GÖBEĞİ MANTARI NERELERDE YETİŞİR?
Kuzu göbeği mantarının ülkemizde yetiştiği yerler arasında Konya’nın Beyşehir, Göynem, erebucak ilçeleri; İzmir’in Bergama ilçesi, Muğla, Kastamonu, Aydın, Denizli, Uşak, Çanakkale ile Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Düzmeşe, Mescitli, Keklik Deresi, Suludere beldeleri yer alır. Yaklaşık olarak 4 ile 6 cm boyutlarında yetişen kuzu göbeği genel olarak yumurta büyüklüğünde olan bir bitki türüdür. Ülkemizde yetişen kuzu göbeği mantarı her yıl birçok farklı ülkeye ihraç edilmektedir. (Milliyet Hürriyet)