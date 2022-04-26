Kan şekerini düzenliyor, zihni açıyor! Diyabet, kanser, anemi, karaciğer ve kalp sağlığı...

Kuzugöbeği mantarı, bahar aylarında yetişiyor ve az bulunduğu için de oldukça değerli. Ancak tüketirken dikkat edilmesi gerekli. Aşırı miktarlarda ve çiğ olarak tüketilmemesinde fayda var. Peki kuzu göbeği mantarının faydaları nelerdir? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, daha çok, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yetişen kuzugöbeği mantarının faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.