Kahramanmaraş'ta su musluktan değil dağdan geliyor!

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Hacınınoğlu mevkiinde yaşanan doğal görüntü, temiz su kaynaklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.Vatandaş Niyazi Saygıner, "Bu mevsimde böyle bir suyumuz akıyor buz gibi gelip görmelerini isteriz. Maalesef piknikçiler doğru işler yapmıyor. Her fırsatta vurgulayıp okullarda eğitim vermemize rağmen durum bu. Keşke arkadaşlar temiz kullansa daha güzel olacak. Biz de burada bir temizlik yaptık" dedi.