Kahramanmaraş'ta su musluktan değil dağdan geliyor!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi'ndeki Kısık Vadisi'nde dağlardan çıkan doğal kaynak suyu yoldan geçen vatandaşları serinletiyor.
Kahramanmaraş zengin su kaynakları ile dikkat çekiyor. Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu mevkiinde yer alan çeşmelerden akan serin kaynak suyu, yaz sıcağında çevre halkının uğrak noktası haline geldi.
Doğal kaynaktan akan suyun berraklığı dikkat çekerken, iki vatandaşın çeşme başında hem su içmesi hem de çevre temizliği yapması, suyun çok yönlü kullanımına örnek oldu.
Bölgenin ve etrafının korunması, temizlik bilincinin artırılması için su önemine de dikkat çekildi.
Hacınınoğlu mevkiinde yaşanan doğal görüntü, temiz su kaynaklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.Vatandaş Niyazi Saygıner, "Bu mevsimde böyle bir suyumuz akıyor buz gibi gelip görmelerini isteriz. Maalesef piknikçiler doğru işler yapmıyor. Her fırsatta vurgulayıp okullarda eğitim vermemize rağmen durum bu. Keşke arkadaşlar temiz kullansa daha güzel olacak. Biz de burada bir temizlik yaptık" dedi.
Muhammet Kılıçsallayan ise "Mükemmel bir su var kayaların içinden çıkan ve geleni geçeni serinletiyor. Ancak bizim insanlarımız maalesef duyarsız. Bu kadar güzel bir doğanın içinde sağından solundan her yerinden çöp var. Çok zor bir şey değil bunu çöp konteynerini atmak" diye konuştu.