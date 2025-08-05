Kahramanmaraş'ta 1600 yıllık kilise restore edildi! Açılış günü belli oldu

6

"Hem statik açıdan hem de bazı duvarlarda çatlamalar ve dökülmeler oldu. Depremin hemen akabinde restorasyon çalışmalarına başladık. Şu an restorasyonunu tamamladık. 10 Ağustos’ta kilisemizi açılacak. Depremden önce kilisemiz sanat galerisi ve sergi salonu olarak işlev yapıyordu. Restorasyondan sonra da sanat galerisi ve sergi salonu olarak devam edecektir” dedi. (DHA)