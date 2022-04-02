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FenerbahçeKadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu
• 02 Nisan 2022 - 16:36 • Son Güncelleme:

Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler Fenerbahçe'yi konuk ederken, maçın son anlarında iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla kavga etti.

• 02 Nisan 2022 - 16:36 • Son Güncelleme:
1Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu
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Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Lig maçında iki takım arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

2Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu

Fenerbahçe adına Kennya Codner, 90+10'da kaydettiği penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından oyun yeniden başlarken, sarı-lacivertli takımın Beyzanur ile kullanacağı taç atışı esnasında Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu, sarı-lacivertli oyuncuya saldırdı ve saha bir anda karıştı.

3Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu

İki takımın yedek kulübelerinin de dahil olduğu olaylar kısa sürede büyürken, oyuncuların birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdıkları görüldü. Bu esnada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.

4Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu

Gerginlik güçlükle yatıştırılırken, sarı-lacivertli oyuncular polis eşliğinde soyunma odasına gitti.

5Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu

Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen’in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü.

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7Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu

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