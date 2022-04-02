• 02 Nisan 2022 - 16:36 • Son Güncelleme:
Kadınlar maçında ortalık karıştı, tekme yumruklar havada uçuştu
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler Fenerbahçe'yi konuk ederken, maçın son anlarında iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla kavga etti.
• 02 Nisan 2022 - 16:36 • Son Güncelleme:
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Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Lig maçında iki takım arasında büyük bir gerginlik yaşandı.
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Fenerbahçe adına Kennya Codner, 90+10'da kaydettiği penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından oyun yeniden başlarken, sarı-lacivertli takımın Beyzanur ile kullanacağı taç atışı esnasında Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu, sarı-lacivertli oyuncuya saldırdı ve saha bir anda karıştı.
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