Kadına şiddet ve cinayet olayları biber gazı satışlarını arttırdı: Ücretsiz savunma dersleri verilmeye başlandı
19 yaşında iki genç kızın canice öldürülmesi, kadın cinayetleriyle ilgili toplumsal alarmı üst seviyeye çıkardı. Tetiklenen korku psikolojisi, kadınların ‘öz savunma’ yapabileceği ürünlerin satışına yansıdı. Özellikle bibergazı ve elektroşok satıcıları talebin iki kattan fazla arttığını belirtti. Öte yandan savunma sporlarına ilgi beklenen oranda artmış değil. Bazı spor salonları kadınlara ücretsiz savunma derslerini devreye aldı.
• 09 Ekim 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
• 09 Ekim 2024 - 09:35 • Son Güncelleme: