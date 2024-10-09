Kadına şiddet ve cinayet olayları biber gazı satışlarını arttırdı: Ücretsiz savunma dersleri verilmeye başlandı

50 KAT FAZLA SİPARİŞ GELDİ

Keskin ayrıca, “Talepten dolayı ‘stoklar tükendi’ uyarısı yazmak zorunda kaldık. Üretimi yapan firmanın elindeki stoklar da tükendi ve tekrar üretime giriyor. Bir önceki gün 500 adet stok açtık iki saatte tükendi. Kargolama süreci önemli, bu yüzden yavaş açıyoruz stokları” bilgisini verdi.Jenix bibergazı üreten şirkete de ulaştık. Yetkililer şu bilgileri verdi: “Talep iki kat arttı. Alanların yüzde 60-70’i kadın, erkekler de eşlerine çocuklarına alıyor. Stoklarımız azaldı, üretimi hızlandırdık.”FARKINDALIK GEREKİYORSavunma sanatları eğitmeni Buğra Ünalmış savunma dersleriyle ilgili çok büyük bir talep olmadığını ve farkındalığın artmadığını vurguladı. Ünalmış, aylık 2 bin 500- 3 bin 500 lira aralığında grup dersleri olduğunu belirterek, “Eğitimin bir zamanı yok ancak 3-6 aylık bir zaman diliminde en azından panik halinde neler yapılabileceği basit bir şekilde öğrenilmiş olur” diye konuştu.Öz savunmayla ilgili özel dersler veren Şevki Martin ise Wing Tsun’un (savunma sanatı) ön plana çıktığını ve kadınların daha fazla aradığını söyledi. Martin, haftada iki ders olmak üzere aylık eğitimlerin 4 bin 500 lira olduğunun bilgisini verdi.