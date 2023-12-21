JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı? DSÖ uyardı, hızla yayılıyor! JN.1 BELİRTİLERİ NELER?

JN.1 varyantı belirtileri ve JN.1 varyantı nedir, için yoğun bir araştırma başladı. JN.1 varyantını daha önce ana soyunun BA.2.86 parçası olarak sınıflandırılan WHO artık bunu ayrı bir varyant olarak sınıflandırdı. DSÖ, JN.1 COVID türünün bir değişkeni olduğunu ve düşük risk oluşturduğunu söylerken Kovid 19 JN.1 varyantı nedir, hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mu? Sorularına yanıt aranıyor.