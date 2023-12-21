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GündemJN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı? DSÖ uyardı, hızla yayılıyor! JN.1 BELİRTİLERİ NELER?
HaberlerGündem Haberleri JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı? DSÖ uyardı, hızla yayılıyor! JN.1 BELİRTİLERİ NELER?
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JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı? DSÖ uyardı, hızla yayılıyor! JN.1 BELİRTİLERİ NELER?

Salgın olarak birçok dünya ülkesini etkileyen koronovirüsün yeni bir varyantı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni varyant JN.1 olarak isimlendirdi ve uyarıda bulundu. DSÖ, Omicron alt varyantı JN.1'i hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine aldı. Peki, Covid-19 JN.1 varyantı nedir, Covid-19 yeni varyantı JN1 belirtileri neler? Yeni varyant JN.1 hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı?

• 21 Aralık 2023 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 12:25 • Son Güncelleme:
1JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı DSÖ uyardı, hızla yayılıyor JN.1 BELİRTİLERİ NELER

JN.1 varyantı belirtileri ve JN.1 varyantı nedir, için yoğun bir araştırma başladı. JN.1 varyantını daha önce ana soyunun BA.2.86 parçası olarak sınıflandırılan WHO artık bunu ayrı bir varyant olarak sınıflandırdı. DSÖ, JN.1 COVID türünün bir değişkeni olduğunu ve düşük risk oluşturduğunu söylerken Kovid 19 JN.1 varyantı nedir, hangi ülkelerde var, Türkiye’de var mu? Sorularına yanıt aranıyor.

2JN.1 VARYANTI NEDİR

JN.1 VARYANTI NEDİR?

JN.1, Covid varyantları arasında yer alan ve Omicron adı verilen bir alt varyanttır. Covid'i meydana getiren virüs, zaman içinde genetik değişimlere uğrar ve bu değişiklikler farklı varyantların ortaya çıkmasına neden olur. Son zamanlarda, dünya genelinde Omicron varyantı baskın hale gelmiş durumdadır. Bu, virüsün evrimi ve yayılımı konusundaki sürekli dinamik durumu yansıtmaktadır.

3JN.1 VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ

JN.1 VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu ayın başlarında, ajansın son tahminlerine göre JN.1 alt değişkeninin 8 Aralık itibarıyla ABD'deki vakaların yaklaşık %15 ila %29'unu oluşturduğunu söyledi.

4JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı DSÖ uyardı, hızla yayılıyor JN.1 BELİRTİLERİ NELER

Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1, dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan, Çin ve ABD’de de görüldü.CDC'ye göre JN.1 ilk olarak Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edildi.

5JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı DSÖ uyardı, hızla yayılıyor JN.1 BELİRTİLERİ NELER

Geçen hafta Çin, COVID alt değişkeninin yedi enfeksiyonunu tespit etti.DSÖ, mevcut aşıların JN.1 ve COVID-19 virüsünün dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam edeceğini söyledi.

6JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı DSÖ uyardı, hızla yayılıyor JN.1 BELİRTİLERİ NELER

Grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve çocukluk çağı pnömonisi gibi solunum yolu virüsleri de Kuzey Yarımküre'de yükselişte.Covid'e neden olan virüs zaman içerisinde değişime uğruyor ve bu farklı varyantların ortaya çıkmasına yol açıyor.

7JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı DSÖ uyardı, hızla yayılıyor JN.1 BELİRTİLERİ NELER

DSÖ'nün risk değerlendirmesinde, "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörülüyor" deniliyor.

8COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYILARI

COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYILARI

Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu. Kovid-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu.

9JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı DSÖ uyardı, hızla yayılıyor JN.1 BELİRTİLERİ NELER

Sağlık Bakanlığı ise 2020'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısını 20 bin 881 olarak açıklamıştı. Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2021 yılında 65 bin 198 oldu. Kovid-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu. Kovid-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde 75-84 yaş grubunda olduğu görüldü.Kovid-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu. Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılında gerçekleştiğini belirttiği koronavirüs kaynaklı ölümler 61 bin 480 olmuştu.