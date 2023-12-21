JN1 varyant belirtileri | Covid-19 yeni varyantı JN.1 varyant nedir, hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı? DSÖ uyardı, hızla yayılıyor! JN.1 BELİRTİLERİ NELER?
Salgın olarak birçok dünya ülkesini etkileyen koronovirüsün yeni bir varyantı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni varyant JN.1 olarak isimlendirdi ve uyarıda bulundu. DSÖ, Omicron alt varyantı JN.1'i hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine aldı. Peki, Covid-19 JN.1 varyantı nedir, Covid-19 yeni varyantı JN1 belirtileri neler? Yeni varyant JN.1 hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de var mı?
• 21 Aralık 2023 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 12:25 • Son Güncelleme: