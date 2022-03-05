• 05 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
Jessica Biel'den 40 yaş paylaşımı! 'Geçmişte Justin ve benim...'
ABD’li şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan oyuncu Jessica Biel, yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Biel, “Geçmişte Justin ve benim çocuksuzken yaşadığımız muhteşem geçen doğum günlerini hatırladım. Şimdi 40’ıncı yaşımı, pastalar, balonlar ve gezegendeki en sevdiğim iki erkekle kutluyorum" notunu paylaştı.
• 05 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
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Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2012 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden iki çocuk sahibi olan çift, son olarak küçük bir kasabada yaşama kararı aldı.
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