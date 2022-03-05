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MagazinJessica Biel'den 40 yaş paylaşımı! 'Geçmişte Justin ve benim...'
HaberlerMagazin Haberleri Jessica Biel'den 40 yaş paylaşımı! 'Geçmişte Justin ve benim...'
• 05 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:

Jessica Biel'den 40 yaş paylaşımı! 'Geçmişte Justin ve benim...'

ABD’li şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan oyuncu Jessica Biel, yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Biel, “Geçmişte Justin ve benim çocuksuzken yaşadığımız muhteşem geçen doğum günlerini hatırladım. Şimdi 40’ıncı yaşımı, pastalar, balonlar ve gezegendeki en sevdiğim iki erkekle kutluyorum" notunu paylaştı.

• 05 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...
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Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2012 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden iki çocuk sahibi olan çift, son olarak küçük bir kasabada yaşama kararı aldı.

2Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...

40 yaşına giren Jessica Biel, iki çocuğuna sarılırken verdiği pozları Instagram hesabından paylaşarak, altına şu notu düştü:

3Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...

“Geçmişte Justin ve benim çocuksuzken yaşadığımız muhteşem geçen doğum günlerini hatırladım.

4Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...

Şimdi 40’ıncı yaşımı, pastalar, balonlar ve gezegendeki en sevdiğim iki erkekle kutluyorum. Tüm sevginiz için teşekkürler. Sizi seviyorum ailem...”

5ESKİ SEVGİLİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

ESKİ SEVGİLİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

1998 ile 2002 yılları arasında meslektaşı Britney Spears ile aşk yaşayan Justin Timberlake, yıllar sonra eski sevgilisinden özür dilemişti.

6Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...

Timberlake, Spears'ın hayatını konu alan 'Framing Britney Spears' adlı belgeselin ardından, "Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm. Açıklama yapmak istedim.

7Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...

Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm.

8Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...

O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson'dan özellikle özür diliyorum.

9Jessica Bielden 40 yaş paylaşımı Geçmişte Justin ve benim...

Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum" açıklamasını yapmıştı.

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